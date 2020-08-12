Darende'de Covid-19 istişaresi
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Darende'de Covid-19 istişaresi

Malatya'nın Darende İlçesinde muhtarlar ile yeni tip korona virüs (Covid-19) istişare toplantısı yapıldı.

Darende'de Covid-19 istişaresi
12.08.2020 16:24 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:28

Malatya'nın Darende İlçesinde muhtarlar ile yeni tip korona virüs (Covid-19) istişare toplantısı yapıldı.

Kaymakam Malik Çalışır başkanlığında Darende Spor Kompleksi Güreş sahasında yapılan, muhtarlar toplantısında pandemi salgını konuları ele alındı.

Yeni tip korona virüs önlemleri alınarak gerçekleştirilen toplantıya, mahalle muhtarlarının yanı sıra kamu kurum amirleri katıldı. Muhtarların talep ve şikayetlerini dile getirildiği toplantıda Kaymakam Çalışır muhtarların sorunlarını tek tek dinledi, sorunların takibiyle ilgili daire amirlerine talimatlar verdi.

Kaymakam Çalışır, toplantıda yaptığı konuşma da, halka daha iyi hizmet verebilmek, ilçenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını ilk elden dinlemek, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid -19 salgınının son günlerde Türkiye'de de artış göstermesi nedeniyle alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapmak için toplandıklarını belirterek, "Muhtar köyde, mahallede önderlik yapan, iyi şeyler için halkın önünü açan kişidir. Yani devletin temsilcisi ve aynı zamanda halkında temsilcisidir. Bu anlamda muhtarların, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve sıkıntılarının tespitinde önemli rolleri vardır" dedi.

Kaymakam Çalışır, ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü ile mücadelede Darende Kaymakamlığı olarak yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Faaliyetler kapsamında 11 milyon 108 bin 255 TL Darende ilçede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik devletin desteklerinin olduğunu açıklayan Kaymakam Çalışır, virüs salgın sürecinde muhtarların mahallelerindeki genel durumları yorumlamalarını istedi. Çalışır, muhtarların bu süreçte görevlerini hatırlattı.

Toplantıda daire amirleri salgın ile ilgili kurumların yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmasının ardından muhtarların taleplerini dinleyen Kaymakam Çalışır, muhtarların sorularını tek tek cevaplandırdı.

Mahalle muhtarlarının genel olarak, Malatya Su Kanalizasyon İdaresi'nden ( MASKİ) şikayetleri dikkat çekti.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından Kaymakam Malik Çalışır'ın teşekkür konuşması ve Covid -19 salgınını sürecinde başarılı çalışmalarından dolayı Darende Ilıca ve Aşağı Ulupınar Mahalle Muhtarlarına teşekkür belgesi takdimi ile son buldu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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