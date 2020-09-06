CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN ERDOĞAN'IN FAYİZ ES SERRAC'I KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
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CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN ERDOĞAN'IN FAYİZ ES SERRAC'I KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

06.09.2020 21:40 | Son Güncelleme: 06.09.2020 21:44

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Saat 14.10'da başlayan görüşme 16.45'te sona erdi. Görüşme basına kapalı yapılan görüşme sonrasında Cumhurbaşkanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Sayın Fayiz Es-Serrac'ı Kabulüne ilişkin yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Sayın Fayiz Es-Serrac'ı kabulünde, Libya'daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Es-Serrac arasında, Libya halkının barış, emniyet ve refahına katkı yapacak ve ikili ilişkileri güçlendirecek verimli bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye'nin, Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini belirtmiş, Türkiye'nin önceliğinin Libya'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunarak bir an önce istikrara kavuşması olduğunu yinelemiştir" denildi.

Açıklamada, "Libya'da sağlanacak barış ve huzurun komşu ülkeler ve Avrupa başta olmak üzere tüm bölgenin yararına olduğunu vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanımız, uluslararası toplumun da bu doğrultuda ilkeli bir duruş ortaya koyması gerektiğini dile getirmiştir. Görüşmede, Türkiye'nin Libya'daki meşru hükümet ile imzaladığı mutabakat muhtıraları çerçevesinde hayata geçirilen iş birliklerini güçlendirecek hususlar ile Türkiye'nin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacak adımlar da değerlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN ERDOĞAN'IN FAYİZ ES SERRAC'I KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kaynak: DHA

Manşet

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