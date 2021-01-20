Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'da 20 Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı dolayısıyla mesaj yayımladı.