Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'da 20 Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'da 20 Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı

20.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'da 20 Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kara Ocak şehitlerimizin acısı hala yüreğimizde. 20 Ocak 1990'da Can Azerbaycan'ın bağımsızlığı için hayatlarını feda eden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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