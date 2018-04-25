Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Seçimine Doğru

Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde AK Parti Kayseri milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Valilik makamında basın mensuplarına açıklama yapan Özsoy, aldığı kararın vatana ve millete hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

Daha önce MHP'den Kayseri Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğunu hatırlatan Özsoy, yaklaşık 232 bin civarında oy aldığını kaydetti.

Özsoy, "15 Temmuz'da Bolu'da olağanüstü hal valiliği görevini yürüttüm. FETÖ ile mücadelede Bolu Türkiye'deki 5 ilden biriydi. Anlımızın akı ile bu mücadeleden çıktık." diye konuştu.

Devlet kavramının çok önemli olduğunu dile getiren Özsoy, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle 4 yıldır sürdürmekte olduğum vali yardımcılığı görevimi Kayseri'den AK Parti milletvekili aday adayı olmak üzere istifa etmiş bulunuyorum. Çünkü bu bir vatan görevidir. Bu vatan görevinde de bana görev düştüğüne inanıyorum. Dolayısı ile bu kararımızın ülkemize, milletimize, Kayserimize AK Parti'ye hayırlı olmasını diliyorum."