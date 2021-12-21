Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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