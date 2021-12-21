Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

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AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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