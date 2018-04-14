Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehadete Yürüyenler Kovalıyor, Onlar Kaçıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehadete Yürüyenler Kovalıyor, Onlar Kaçıyor"

- AK Parti Başakşehir Olağan İlçe Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre alanına gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim otobüsü üzerinden kongre salonu önünde bekleyen partililere hitap etmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Başakşehir Olağan İlçe...

- AK Parti Başakşehir Olağan İlçe Kongresi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre alanına gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim otobüsü üzerinden kongre salonu önünde bekleyen partililere hitap etmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Başakşehir Olağan İlçe Kongresi'ne katılmak üzere kongrenin yapılacağı salona geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim otobüsü üzerinden kongre salonu önünde bekleyen partililere hitap etti.

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