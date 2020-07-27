Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindekileri kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekileri kabul etti.
27.07.2020 22:01 | Son Güncelleme: 27.07.2020 23:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekileri kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin eşlik etti.
Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA