Cumhur İttifakı'nın Darende Seçim İrtibat Bürosu Açıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde Cumhur İttifakı'nın seçim irtibat bürosu törenle açıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Hacı Hasan Akyol İş Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın "birlik ve dayanışma ruhu" olduğunu söyledi.

Dalkılıç, Darende'nin Cumhur İttifakı'nın yanında olduğunu her zaman haykırdığını belirterek, AK Parti'nin göstermiş olduğu adayın büyük bir oyla seçileceğinden emin olduklarını ifade etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da hemşehrilerinin AK Parti'ye yıllardır verdiği desteği, 31 Mart'ta da devam ettireceğini anlatarak, "Biz büyük bir mücadele içerisindeyiz. Kafamızı bölgesel yerel çekişmelere esir bırakmayalım. Ülkemiz bölgesinde güçlü bir aktör olma mücadelesi neticesinde birçok sancılı süreç yaşıyoruz. Türkiye'nin kalkınmasını istemeyen yapılar var. Bunlarla mücadele için Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimize destek verip AK Parti'nin yanında olmamız gerekmektedir." dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise Cumhur İttifakı'nın seçim bürosunun hayırlı olmasını temenni etti.

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar da Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta da başarı elde edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından dua edilerek, seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.

Kaynak: AA