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Çukurova'da hedef Galatasaray

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Çukurova'da hedef Galatasaray

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek olan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde hedef galibiyet serisini sürdürmek.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek olan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde hedef galibiyet serisini sürdürmek.

Turuncu-lacivertli ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarını Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki sabah antrenmanı ile tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı. Başantrenör Olcay Orak nezaretindeki idmanda, sırt ağrısı yaşayan Kuanitra Holingsvorth, Performans Koçu Kamil Altunal ve sağlık ekibinin gözetiminde takımdan ayrı çalıştı. Taktik ve şut odaklı bir çalışma gerçekleştiren turuncu-lacivertlilerin üst üste bulduğu basketler, teknik ekibi memnun etti.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda yarın saat 13.00'te başlayacak olan mücadeleye ilişkin görüşlerini dile getiren Başantrenör Olcay Orak, "Galatasaray ligimizin kaliteli ekiplerinden. Aynı zamanda EuroLeague'de de mücadelesini sürdüren bir takım. Sert müdafaa yapıyorlar ve önemli milli takım oyuncuları var. Maça hazırız. Geçtiğimiz Çarşamba günü Belarus ekibi Horizont'a karşı çok da iyi olmayan bir basketbol oynadık ama Galatasaray maçının ciddiyetinin farkındayız. Taraftarlarımızın da desteğiyle bu maçı kazanacağımıza inanıyorum" dedi.


Çukurova'da hedef Galatasaray

Çukurova'da hedef Galatasaray

Çukurova'da hedef Galatasaray

Çukurova'da hedef Galatasaray

Çukurova'da hedef Galatasaray

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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