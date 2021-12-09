CSKA Sofya - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CSKA Sofya - Roma maçı şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen CSKA Sofya - Roma bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan CSKA Sofya - Roma maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Uefa Avrupa Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada CSKA Sofya - Roma karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi CSKA Sofya - Roma maçı şifresiz mi? CSKA Sofya - Roma maçı hakemi kim? CSKA Sofya - Roma maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
CSKA Sofya - Roma UEFA Avrupa Ligi maçı, 09.12.2021 Perşembe bugün saat 20.45'te oynanacak.
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