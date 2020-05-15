Çöl tozları ve trafik İstanbul'daki hava kalitesini etkiledi
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Çöl tozları ve trafik İstanbul'daki hava kalitesini etkiledi

AFRİKA'dan gelen ve Türkiye'de de etkisini gösteren çöl tozları, İstanbul'da hava kalitesini etkiledi.

Çöl tozları ve trafik İstanbul'daki hava kalitesini etkiledi
15.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:27

AFRİKA'dan gelen ve Türkiye'de de etkisini gösteren çöl tozları, İstanbul'da hava kalitesini etkiledi. İTÜ Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, çöl tozlarının bakteri barındırdığını belirterek uyarılarda bulundu. Dr. Demirhan, "Çöl tozları içerisinde pek çok bakteri ve kirletici maddeler barındırıyor. Bu nedenle solunum yollarımızı etkileyebiliyor. Maske takmak hem koronadan hem de çöl tozlarından koruyacak" dedi.

Koronavirüs salgının ardından trafikte araçlardan ve fabrika bacalarından kirli hava salınımının azalmasının ardından pek çok uzman hava kalitesinde bir iyileşme olduğunu belirtti. Hava kalitesindeki değişimi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan değerlendirdi. Dr. Demirhan, "Son iki gündür çok önemli bir değişiklik var yurt genelinde. Özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi'nde çok önemli bir değişiklik var. Özellikle bahar aylarında, rüzgar güneyden kuvvetli esiyor. Rüzgarın güneyden ve güneybatından kuvvetli olduğu dönemlerde Afrika'dan gelen çöl tozları etkisi altına girmekteyiz. Bu çöl tozları ister istemez hava kalitemizi düşürmekte. Çöl tozları içerisinde pek çok bakteri ve kirletici maddeler barındırıyor. Bu nedenle solunum yollarımızı etkileyebiliyor" dedi.

TRAFİĞİN YOĞUN OLDUĞU YERLERDE KARBONMONOKSİT DEĞERLERİ YÜKSEK

Çöl tozlarının yanı sıra sanayi ve trafikteki artışın da hava kalitesini etkileyebileceğini ifade eden Dr. Demirhan, Ulusal Hava Kalitesi izleme Ağı üzerinden Mecidiyeköy'deki hava durumunu değerlendirerek, "Burada yoğun bir trafik var, çöl tozları da eklenince doğal olarak değerlerde bir artış söz konusu oluyor. Karbonmonoksit özellikle çok artmış. Mecidiyeköy yoğun trağin olduğu bir bölge NO2 (azot dioksit) değerlerinin artması doğal. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde NO2 ve SO2 yüksek olacaktır. Burada yüksek bir değer var" diye konuştu.

Tuzla'daki hava durumunun 'orta' olmasına ise "Anadolu yakasında trafik başlamış olabilir. Çünkü ozon değerlerinde bir artış ve karbonmonoksit değerlerinde önemli bir artış var. Belki sanayi ile ilgili bir artış söz konusu olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"MASKE HEM KORONADAN HEM ÇÖL TOZUNDAN KORUYACAK"Maske takmaya devam edilmesi tavsiyesinde bulunan Dr. Demirhan, "Bu günlerde maske de takıyoruz. Maske de tozların solunum yollarımızdan içeri girmesini engelleyecektir. Hem koronadan bizi koruyacak hem de çöl tozlarından bizi koruyabilir. Fakat bu çöl tozları, iki gündür yukarı seviyede hareket ediyor. Ancak solunum yollarınızda bir rahatsızlık varsa Akdeniz, Ege ve Batı Karadeniz bölgesini de içine alacak şekilde bu bölgedekilerin dışarıya çıkmamalarını ya da maske ile çıkmaları önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

SADECE TOZ DEĞİL, BAKTERİ DE GETİRİYORÖnümüzdeki günlerde etkili olmaya devam edecek olan çöl tozlarının, sadece toz değil partikül bakteriler de getirdiğini söyleyen Dr. Demirhan, şöyle devam etti: Çöl tozları, solunum yolları hastalıklarına sebebiyet verebilir. Çünkü içinde çöl tozlarınnı yanı sıra toz ve bakterileri de beraberinde getirecektir. Bu bakterilerin solunum yolumuzdan içeri girmesi akciğerimize kadar ulaşmasına bile sebebiyet verebilir. Bu nedenle özellikle bu günlerde dışarıya çıkarken mutlaka maskeyle çıkılmalı. Çöl tozlarının atmosferde bulunuyor olması şu dönemde hava kalitesini de etkiliyor. Akciğer hastalılarını, solunum yolu hastalıklarını tetikleyebilir. Solunum yolları rahatsızlıkları olanlardan dünden itibaren etkilemeye başlamış bile olabilir. Nefes almakta zorluk, öksürük gibi rahatsızlıklar başlamış olabilir. Önümüzdeki günlerde de bu devam edecektir."Dr. Demirhan ayrıca, "Çöl tozlarını gözle görmek imkansız ancak gözlerde bir yanma, bulanıklık, solunum yollarında bir rahatsızlık hissedebilirlerö dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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