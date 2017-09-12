Çok Kuru Vücut İçin Yapılması Gerekenler

Bu videomda çok kuru bir vücut için günlük ve duş sonraları kullanmanız gerekenleri, nasıl uygulamanız gerektiğini, nelere dikkat etmeniz gerektiğini ayrıntılı anlattım.Kanalıma ABONE olarak yeni makyaj ve güzellik videolarımdan haberdar olabilirsiniz https: //goo.gl/2gfhuo Sorularınız için: http://aysenuryazici.com/?page_id=2810