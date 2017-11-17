Çocuklar İçin Lego Kutulu Yumurta

İZMİR'de bir firma, yumurta paketlerini, çocukların ilgisini çekmek amacıyla lego oyuncakları şeklinde hazırladı.



Firma olarak 1998 yılında pastörize sıvı yumurta üretimiyle gıda sektöründe hizmet vermeye başladıklarını belirten Genel Müdür Demet Han Özok, Urla'nın Özbek Mahallesi ile Kemalpaşa'nın Halilbeyli Mahallesi'nde 350 bin tavuk ile yumurta ürettiklerini söyledi. Ayda 15 milyon adet yumurta kırarak, yılda 10 bin ton pastörize sıvı yumurta ürettiklerini dile getiren Özok, aynı zamanda kabuklu yumurta üreticisi olduklarını kaydetti. Yumurtaları şık ambalajlar içerisinde tüketiciye sunduklarını belirten Demet Han Özok, geri dönüştürülebilir, gıdaya uygun ve aynı zamanda AB standartlarına göre test edilmiş ve onaylanarak oyuncak niteliği kazanmış özel ambalajlar kullandıklarını anlattı. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimleri açısından son derece önemli bir besin kaynağı olan yumurtayı lego oynayabilecekleri ambalajlar içinde sunarak daha çok sevdirmeyi amaçladıklarını belirten Özok, şöyle konuştu:



"Çocuklara yumurtayı daha çok sevdirmek, sevmeyenleri özendirmek, tüketimlerini artırmak ve yapboz olarak kullanabilecekleri ambalajlarımız ile yaratıcı zekalarını geliştirmek istiyoruz. Kendi çocuklarımıza rahatlıkla yedirebildiğimiz yumurtalarımızı tüm çocuklara ulaştırma düşüncesinden yola çıkarak bu projeyi hayata geçiriyoruz. Çocuklarımız daha kaliteli, güvenilir, lezzetli ve sağlıklı beslensin, daha çok eğlensin istiyoruz."



ÖZEL HİJYEN PROGRAMI UYGULANIYOR



Özok, tavuk sayısının artmasına paralel yükselen yem ihtiyacına bağlı olarak, daha kaliteli, standart ve kontrolü kendilerinde olan bir üretim düşüncesiyle tavukları kendi ürettikleri yemlerle beslediklerini ifade etti. Özok, şöyle dedi:



"Dört adet full otomatik kümeste yumurta üretiyoruz. Bu kümeslerde tavukların tüm ihtiyaçları; su, havalandırma, yem ve ışık gibi ortam koşulları otomatik olarak sağlanıyor. Kümeslerin kapalı sistemler olmasının diğer bir avantajı ise göçmen kuşlar, değişen hava koşulları, haşereler vb. dış tehlikelerden izole bir ortam yaratılması. Tavuklarımız civciv döneminden itibaren, tüm aşı ve sağlık kontrolleri düzenli olarak yapıldıktan sonra, özel hijyen programlarına uyularak dezenfekte edilmiş kümeslere yerleştiriliyor. Yumurta üretim süreci veteriner hekimler tarafından yürütülüyor. Kümeslerin ortam kontrolleri, yem, su ve yumurta analizleri kalite kontrol laboratuvarımızca özenle takip ediliyor."



YUMURTADA ARZ FAZLASI



Yumurta sektöründe arz fazlasının olduğunu söyleyen firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gürel Kapani ise ihracat sayesinde fiyatların dengede tutulduğunu belirtti. Siyasi nedenlerle ihracat kapılarının kapanması durumunda fiyatlarda dalgalanma yaşandığını dile getiren Kapani, "Kabuklu yumurtamız için kullandığımız ambalajlar Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Çocukların talep edeceğini düşünüyoruz. Kendimiz üretiyor, lezzet, kalite ve güvenilir olmasına önem veriyoruz. Bu açıdan sektördeki dalgalanmalar bizi etkilemeyecek" dedi. Kapani, 8 adet yumurta bulunan bir paketin, marketlerde 8 lira 75 kuruştan tüketiciye sunulduğunu kaydetti.



- İzmir