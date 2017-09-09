CHP'nin 94. Yıl Dönümü Etkinliğinde Konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hepimize düşen bir görev var; huzur içinde, barış içinde bu güzel ülkede yaşamak. Emin olun bütün mücadele bunun üzerine inşa edildi. Yürümek de, düşünmek de, şarkımız ve türkümüz de bunun üzerine olmalı. Çünkü Ulusal Kurtuluş Savaşını verenler bize güzel bir Türkiye bıraktılar" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluşunun 94. yıl dönümü dolayısıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen resepsiyon ve kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı.



Etkinlikte Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı mücadelesi anlatılırken, CHP'nin tarihinin anlatıldığı bir belgesel sunumu yapıldı. Ayrıca orkestra eşliğinde Atatürk'ün sevdiği şarkılar başta olmak üzere İzmir, 10'uncu Yıl, Gençlik Marşları da seslendirildi.



Belgesel sunumunun ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte 'hak, hukuk, adalet' sloganları eşliğinde sahneye çıktı.



Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Sanatçılara yürekten teşekkür ediyoruz. Bir ömrü, bir dönemi izledik acılarıyla tatlılarıyla. Hepimize düşen bir görev var. Çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakmak. Hepimize düşen bir görev var; huzur içinde, barış içinde bu güzel ülkede yaşamak. Emin olun bütün mücadele bunun üzerine inşa edildi. Yürümek de, düşünmek de, şarkımız ve türkümüz de bunun üzerine olmalı. Çünkü Ulusal Kurtuluş Savaşını verenler bize güzel bir Türkiye bıraktılar. Bize düşen görev biz de çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakacağız. Önümüzde engeller var biliyorum. Büyük engeller var biliyorum. Ama bu ülkeyi kuranlar bütün engelleri aştılar. Size söz veriyorum hep birlikte bütün engelleri aşacağız. Çağdaş uygarlığı yeniden yakalayacağız. Huzur içinde bir ülkede yaşayacağız. Bunun sözünü veriyorum size. Bedeli ne olursa olsun bu mücadeleyi yapacağız. Madem ki Gazi Mustafa Kemal'in yolundan yürüyoruz, madem ki azimliyiz, madem ki kararlıyız aynı kararlılığı göstereceğiz, göstereceğiz, göstereceğiz."



(Pelin Üzek Kılıç - İbrahim Berat Yılmaz / İHA)