CHP'li Akın: "AK Parti iktidarı ülkemizi yoksullaştırdı"
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CHP'li Akın: "AK Parti iktidarı ülkemizi yoksullaştırdı"

CHP'li Akın: 'AK Parti iktidarı ülkemizi yoksullaştırdı'
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, "AK Parti iktidarı ülkemizi yoksullaştırdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, "AK Parti iktidarı ülkemizi yoksullaştırdı. Üretimi, tarımı bitirdi. Üretemeyen köylü köyünü terk etti ve kentlerde kent yoksulları oluştu." dedi.

Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşın elektrik faturalarına tepkisini gündeme getirince iktidarın, 2,1 milyon haneye elektrik tüketim desteği verildiğini açıkladığını belirtti.

"Bu bir itiraftır." diyen Akın, bunun, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik buhranı açık seçik ortaya koyan bir veri olduğunu öne sürdü.

AK Parti'nin 2002'de "Yoksulluğu bitireceğim." diye iktidara geldiğini ancak gelinen noktada vatandaşların çok daha fazla yoksullaştığını savunan Akın, "AK Parti iktidarı ülkemizi yoksullaştırdı. Üretimi, tarımı bitirdi. Üretemeyen köylü köyünü terk etti ve kentlerde kent yoksulları oluştu." diye konuştu.

Akın, faturası ödenmediği için her ay ortalama 185 bin konutun elektriğinin, 80 bin konutun da doğal gazının kesildiğini iddia etti. Zamların devam ettiğini dile getiren Akın, "AK Parti yaptığı bütün beceriksizlikleri vatandaşımızın sırtına zam olarak yüklüyor. Tek politikası, beceriksiz politikaları örtmek için zam yapmak. 84 milyon vatandaşımızı müşteri gibi gören bir iktidar var. Ülkeyi yönetemiyorlar ve Türkiye savruluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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