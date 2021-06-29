Cezaevine giden babaya kızlarından adliye önünde veda
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Cezaevine giden babaya kızlarından adliye önünde veda

Cezaevine giden babaya kızlarından adliye önünde veda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 farklı inşaattan malzeme çalan 6 şüpheli Jandarma Dedektiflerince (JASAT) düzenlenen operasyonda yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 farklı inşaattan malzeme çalan 6 şüpheli Jandarma Dedektiflerince (JASAT) düzenlenen operasyonda yakalandı. Jandarma ekipleri 350 bin lira değerindeki malzemeleri çalan şüphelileri 19 ayrı güvenlik kameralarındaki 572 saat süren görüntülerden tespit etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslardan birinin iki kızı adliye önünde bekleyip cezaevi öncesi babalarıyla son kez görüştü.

Mayıs-Haziran ayları içerisinde İnegöl ilçesi Hamzabey, Cerrah ve Yeniceköy mahallelerinde bulunan 5 ayrı inşaattan 350 bin TL değerinde inşaat kalıp malzemesi çalındı. İhbarlar üzerine harekete geçen Jandarma Komutanlığı, şüphelilerin yakalanması için özel ekip kurdu.

Olayların meydana geldiği bölge ve çevrelerinde bulunan 19 ayrı güvenlik kamerasının 572 saat görüntü kayıtları izlenerek incelendi. Görüntülerde plakaları sökülmüş 2 hafif ticari araçla hırsızlıkların gerçekleştiğini fark eden ekipler, istihbari çalışmalar ve Karayolları üzerinde bulunan kameralardan yapılan tespitler sonucunda plakaları 27...580 ve 16...048 olan araçları buldular.

Şüphelilerin 21 ayrı hırsızlık suçu bulunan S.E. (35) ve 26 ayrı hırsızlık suçu bulunan F.E. (31) ile D.E., A.E., N.E. ve B.E. olduğu ortaya çıktı. 6 şüpheli de Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden D.E., A.E., N.E. ve B.E. (15) 18 yaşından küçük oldukları için savcılık talimatıyla serbest bırakıldılar. Diğer şüpheliler S.E. ve F.E. adliyeye sevk edildiler. Adliye önünde anneleriyle bekleyen şüphelilerin 2 çocuğunu gören jandarma ekipleri, bu duruma kayıtsız kalmadılar. Jandarma ekipleri, 2 çocuğu da babalarıyla görüştürdü. 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - BURSA

Cezaevine giden babaya kızlarından adliye önünde veda
Cezaevine giden babaya kızlarından adliye önünde veda
Cezaevine giden babaya kızlarından adliye önünde veda
Cezaevine giden babaya kızlarından adliye önünde veda
Cezaevine giden babaya kızlarından adliye önünde veda
Cezaevine giden babaya kızlarından adliye önünde veda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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