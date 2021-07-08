Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Belediyelerimize Araç Desteği Sağlandı

Siirt Belediyesi, ilçe ve belde belediyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe olarak aldığı iş makineleriyle birlikte araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Siirt Belediyesi, ilçe ve belde belediyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe olarak aldığı iş makineleriyle birlikte araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kent merkezi, ilçe ve beldelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi, hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Siirt Belediyesine 1 adet büyük çöp kamyonu, 1 adet küçük çöp kamyonu, 1 adet kanal temizleme aracı, 1 adet ekskavatör, 1 adet büyük kanal kazıcı (loder) ve 1 adet yol süpürme aracı, Kurtalan Belediye Başkanlığına 1 adet Büyük, 1 adet küçük çöp kamyonu ve Baykan Belediye Başkanlığına 1 adet büyük çöp kamyonu hibe edilerek, hizmete sunuldu.

Siirt İl Özel İdaresi Araç Parkında düzenlenen törende konuşan Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum geçen sene 3 Ekimde ilimize teşrif etmişlerdi. Siirt'e yaptıkları ziyarette Siirt'imizi projelerde çok büyük destek sağlamışlardı. Sayın Bakanımız Murat Kurum gerek İl Özel İdaremiz, gerek Siirt Belediyemiz ve ilçelerimize makine, araç desteği sağlamışlardı. Bu süre içerisinde Bakanımız ile konuştuğumuz ve ihtiyaçlarımızı bildirdiğimiz tüm araç ve makinaların temin aşamaları tamamlandı ve araç filomuza dahil oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan ilimiz ve ilçelerine tahsis edilen araçların toplam maliyeti yaklaşık 5, 5 (Beş buçuk milyon) TL'dir. Başta Sayın cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, sayın milletvekilimiz Osman Ören'e, il Başkanımız Sayın Ekrem Olgaç'a ve bu araçların temini noktasında bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah kaza bela vermesin 2021 yılı 2020 yılından farklı olacak. Bir atılım bir yatırım yılı olacak. İnşallah önümüzde ki sene 2022 senesi daha da bereketli daha güzel bir yıl olacak. " diyerek sözlerini tamamladı.

Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu tarafından okunan duanın ardından, yeni araçlar için kurban kesildi.

Kaynak: Habermetre