CEM YILMAZ GÖSTERİSİNİN ERTELENDİĞİNİ HASTANE ODASINDAN DUYURDU
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CEM YILMAZ GÖSTERİSİNİN ERTELENDİĞİNİ HASTANE ODASINDAN DUYURDU

Orhan OĞUZ/ ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 25 Aralık'taki (bugün) gerçekleşecek gösterisinin hastalığı nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

25.12.2019 21:19 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:19
CEM YILMAZ GÖSTERİSİNİN ERTELENDİĞİNİ HASTANE ODASINDAN DUYURDU

Orhan OĞUZ/ ÜNLÜ komedyen sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 25 'taki (bugün) gerçekleşecek gösterisinin hastalığı nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Cem Yılmaz hastane odasından paylaştığı videoya "Sevenlerime duyuru ;) Göz var göz var ! Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki oyunum Ocak 5'e kaydırıldı... Affedin sizi zahmete soktuğum için" notunu ekledi.

Cem Yılmaz videoda hayranlarına ciddi bir şeyinin olmadığını açıklarken şaka yapmaktan geri durmadı.

Görüntü Dökümü:

-Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı video


Kaynak: DHA
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