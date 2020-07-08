Çayırova'da Temmuz meclisi tamamlandı Çayırova Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin Başkanlığında Kültür Salonu'nda gerçekleşen ikinci oturumla tamamlandı.

Çayırova Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin Başkanlığında Kültür Salonu'nda gerçekleşen ikinci oturumla tamamlandı.

Çayırova Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısının ikinci oturumu Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin Başkanlığında Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleşti. Yoklama ve bir önceki oturuma ait karar özetlerinin oylanmasıyla başlayan toplantıda meclis üyeleri gündem dışı konuşma yaptı. Meclis oturumunda gündem maddeleriyle ilgili komisyon raporları okunarak karara bağlandı. Gündemin beşinci maddesi olan 2019 Gelir-Gider Kesin Hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunduktan sonra yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul edildi. Ağustos ayı meclis oturumu 4 Ağustos Salı günü saat 15.00'de gerçekleşecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA