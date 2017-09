Çayın Tadı" İstanbul'da Sanatseverlerle Buluşacak

Uluslararası sanat projeleri ile dünya sanatı içinde önemli bir yere sahip olan Nine Dragon Heads'in, 15. İstanbul Bienali'ne paralel etkinlikler programı çerçevesinde gerçekleştireceği "Taste of Tea" (Çayın Tadı) isimli sergisi yarın sanatseverlerle buluşacak.



Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 1996 yılında Kore'de Park Byong UK tarafından kurulan Nine Dragon Heads'in "Taste of Tea" (Çayın Tadı) isimli sergisi yarın saat 17.00'de açılacak 4 Ekim'e kadar Kadıköy'deki Haydarpaşa Garı'nda sanatseverleri ağırlayacak.



Etkinlik kapsamında serginin yanı sıra açık hava araştırması atölyeleri, konferans ve performans programları da yapılacak. 15 Eylül Cuma günü saat 12.00'de Sirkeci Tren Garı'nda sanatçıların performans programları ve 16 Eylül Cumartesi günü ise Piramid Sanat Merkezi'nde konferans gerçekleştirilecek.



Kurulduğu günden bugüne kadar dünya sorunlarıyla ilgilenen, insan, politika, çevre ve kültürel konulara eğilen sanatçıların bireysel veya ortaklaşa yaptıkları sanat projelerini hayata geçiren Nine Dragon Heads, Haydarpaşa Garı'ndaki ana sergi mekanı dışında Sirkeci Garı'nda gerçekleştireceği performanslar ve Piramid Sanat'ta yapacağı konferansla programını İstanbul'un iki yakasına yaymış olacak.



Magda Guruli ve Denizhan Özer küratörlüğünde gerçekleşecek, 13 ülkeden 30 sanatçı ve grubunun yer alacağı "Taste of Tea" çağdaş sanat projesi, enstalasyon, video, heykel, fotoğraf ve performanslar aracılığıyla sanatın, insan-doğa, insan-toplum ve insan-kültür ilişkilerini aktarabilme becerisini inceleyecek.



Aynı zamanda söz konusu etkinlik çay ya da çay kültürü üzerinden izleyicileri düşünmeye sevk etmeyi amaçlıyor.



Etkinlikte yer alan sanatçılar şöyle:



"Ali Bramwel (Yeni Zellanda), Alois Schield (Avusturya), Antti Tenetz (Hollanda), Aslı Özok (Türkiye), Bedri Baykam (Türkiye), Christophe Doucet (Fransa), Daniela de Maddalena (İsviçre), Denizhan Özer (Türkiye), Enrique Munoz Garcia (Şili), Eun su Lim (Kore), Gabriel Adams (Amerika), Gordana Andjelic Galic (Bosna Hersek), Harold de Bree (Hollanda), İliko Zautashvili (Gürcistan), IMPULSE - Kam Yeonhee, Seuk, Cha Yeongwon (Kore), Jessy Theo Rahman (Hollanda), Kazunori Kitazava (Japonya), Kelli Sharp (Avustralya), Kim Jaenam (Kore), Kim Jaikwan (Kore), Lee Leenam (Kore), Light House - Moon Sangwook, Yoon Hyunseob,Jang Wongyu (Kore), Pang Hyosung (Kore), Serdal Kesgin (Türkiye), Seren Ceren Asyalı (Türkiye), Shin Yonggu (Kore), Sim Jea Bun (Kore), Suh Yoonhee (Kore), Susanne Muller (İsviçre), Yoo Jounghye (Kore)."