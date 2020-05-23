Çay işçilerini taşıyan otomobil direğe çarparak alev aldı 3 ölü, 1 yaralı-2 TRABZON'un Of ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan çay işçilerinin içerisinde olduğu otomobil elektrik direğine çarparak alev aldı.

TRABZON'un Of ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan çay işçilerinin içerisinde olduğu otomobil elektrik direğine çarparak alev aldı. Kazada otomobildeki Azerbaycan uyruklu 3 çay işçisi yanarak yaşamını yitirdi, 1 işçi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 1130 sıralarında Of-Çaykara karayolunda meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Fariş Farişov'un kullandığı 61 MA 0611 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton elektrik direğine çarptıktan sonra alev aldı. Otomobilde sıkışan 3 çay işçisi yanarak can verdi, sürücü ise yaralı olarak kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında 3 çay işçisinin cansız bedeni otomobilden çıkarıldı. Yaralı sürücü ise olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 3 işçinin cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Azerbaycan uyruklu 3 işçinin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor. VALİ KAZA YERİNDE

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Ustaoğlu, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu alev aldığını belirterek kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini 1 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Kaynak: DHA