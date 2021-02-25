Çarşamba Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Bakır, yaptıkları çalışmaları anlattı
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Çarşamba Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Bakır, yaptıkları çalışmaları anlattı

25.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:22
Çarşamba Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Bakır, yaptıkları çalışmaları anlattı

Çarşamba Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Ali Bakır, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Çarşamba Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Ali Bakır, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bakır, yaptığı açıklamada, görev süreleri boyunca her zaman üreticinin yararına çalışmalar gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Göreve gelir gelmez öncelikle üye kayıtlarımızı kontrol ettiklerini aktaran Bakır, "Yaklaşık bin üyesi olan bir birliktik ancak vefat etmiş ya da organik fındık üretimini bırakmış üyeler bulunuyordu. Öncelikle üyelerimize düzen getirdik ve vefat etmiş üyeler ile birlik üyeliği hükmünü kaybetmiş kişilerin üyeliklerini düşürdük. Ardından yeni üye çalışmalarımıza başladık ve üye sayımızı artırdık." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra tarım danışmanlarıyla üreticileri ziyaret ettiklerini anlatan Bakır, şunları kaydetti:

"Fındıkta sürdürülebilirliği sağlamak, sosyal farkındalığı arttırmak ve işçi problemlerini çözmek için projeleri çiftçilerimizle gerçekleştiriyoruz. Birliğimiz de üyelerimizin sorunlarını en kısa sürede gidermek için gerekli çalışmalar her zaman yapılıyor ve telefonlarımız haftanın 7 günü 24 saat açık olduğu için üyelerimiz bizlere her zaman ulaşabiliyor. Üyelerimizin mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Üreticilerimizin ve üyelerimizin sorunları ve çözüm yolları için her zaman yanımızda olan İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın İbrahim Sağlam'a da göstermiş olduğu hassasiyet için ayrıca teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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