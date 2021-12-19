CANLI YAYIN DUYURUSU

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Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulunuyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulunuyor. DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.


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