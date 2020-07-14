Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Ezine'de Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi geldiği Ezine'de kapılarını ziyaretçilere açtı.

Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi geldiği Ezine'de kapılarını ziyaretçilere açtı.

İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergilendiği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi geldiği Ezine ilçesinde kapılarını ziyaretçilere açtı.

İlçe merkezinde Zübeyde Hanım meydanında konuşlanarak kapılarını sabah erken saatlerden gece saatlerine kadar Ezinelilere açan müzeyi çok sayıda kişi ziyaret etti.

Kaynak: AA