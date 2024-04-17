Asaf Savaş Akat İktisat Ödülü Leeds Üniversitesi'nden Dr. Esra Nur Uğurlu'ya verildi

İktisat ve Toplum dergisinin düzenlediği Asaf Savaş Akat İktisat Ödül Töreni, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yapıldı. Bu yılki ödülün sahibi Leeds Üniversitesi'nden Dr. Esra Nur Uğurlu oldu.

İktisat ve Toplum dergisinin ev sahipliğinde Asaf Savaş Akat İktisat Ödülü Töreni ve Arayışı Paneli, bugün TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlendi.

Asaf Savaş Akat İktisat Ödülü, bu yıl Leeds Üniversitesi'nden Esra Nur Uğurlu'ya verildi. Ödül törenine katılamayan ama bir video gönderen Uğurlu, "Makalemin Asaf Savaş Akat İktisat Ödülü'ne layık görülmesinden büyük gurur ve mutluluk duydum. Makalemi okuyup değerlendiren bütün jüri üyelerine içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Tören kapsamında panel de düzenlendi. "Enflasyon ve Para Politikası" başlıklı panelin moderatörlüğünü iktisatçı Ömer Faruk Çolak üstlenirken, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Asaf Savaş Akat, Bilkent Üniversitesi'nden Hakan Kara ve Hacettepe Üniversitesi'nden Timur Han Gür konuşmacı olarak yer aldı.

Öğleden sonra düzenlenen "Kurumsal Yapılanma ve Makroekonomik Politikalar" başlıklı panele ise Ankara Üniversitesi'nden Altuğ Yalçıntaş, TED Üniversitesi'nden Nazire Nergiz ve Hacettepe Üniversitesi'nden Aykut Attar katıldı.