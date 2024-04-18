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ABD Başkanı Biden'dan skandal açıklama! | Biden ne söyledi? Biden amcasının yendiğini mi söyledi?

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ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı son açıklama ile gündeme oturdu. Biden'ın ne söylediği ve bu konuda çıkan iddialar, kamuoyunun merak konusu oldu. ABD Başkanı Biden, 2. Dünya Savaşı sırasında Pasifik harekatında görev yapan amcasının uçağının düşmesinin ardından Yeni Gine'de yamyamlar tarafından yenildiğini söyledi.

Biden amcası Ambrose Finnegan'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında uçağının düşmesinin ardından Yeni Gine'de yamyamlar tarafından yenildiğini ima etti. Askeri kayıtlar ise uçağın Pasifik üzerinde kaybolduğunu gösteriyor.Peki, ABD Başkanı Biden'dan skandal açıklama! | Biden ne söyledi? Biden amcasının yendiğini mi söyledi?

JOE BIDEN NE SÖYLEDİ?

ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'nın Scranton kentine yaptığı ziyarette İkinci Dünya Savaşı sırasında Pasifik harekâtında görev yapan amcasının savaş anıtını ziyaret etti. Biden amcası Ambrose Finnegan'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında uçağının düşmesinin ardından Yeni Gine'de yamyamlar tarafından yenildiğini ima etti. Askeri kayıtlar ise uçağın Pasifik üzerinde kaybolduğunu gösteriyor.

ABD Başkanı Biden'dan skandal açıklama! | Biden ne söyledi? Biden amcasının yendiğini mi söyledi?

BIDEN'IN AMCASINA NE OLDU?

Scranton'tan ayrılmak üzere uçağına binmeden önce gazetecilere demeç veren Biden, "Uçak, o zamanlar çok sayıda yamyamın olduğu bir bölgede vuruldu. Cesedini asla bulamadılar ama oraya tekrar gittiklerinde kontrol edip uçağın bazı parçalarını buldular" dedi.

Biden, aynı hikayeyi Pittsburgh'a vardıktan sonra sendika üyelerine de anlattı. Biden, "Yeni Gine'de vuruldu ve cesedi asla bulunamadı çünkü eskiden Yeni Gine'nin o bölgesinde gerçekten çok fazla yamyam vardı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden'dan skandal açıklama! | Biden ne söyledi? Biden amcasının yendiğini mi söyledi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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