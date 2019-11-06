Çanakkale'de sahile vurmuş kadın cesedi bulundu

06.11.2019 21:36 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:40

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde sahile vurmuş kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sahil boyunda yürüyüş yapanlar, bir kişinin suyun içinde hareketsiz yattığını fark etti.



Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, incelemelerin ardından Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada cesedin 84 yaşındaki Suriye Soydaş'a ait olduğu belirlendi.

Kaynak: AA