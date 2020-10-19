Çanakkale'de 21 sokak köpeğini zehirleyen 2 şüpheli yakalandı
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Çanakkale'de 21 sokak köpeğini zehirleyen 2 şüpheli yakalandı

19.10.2020 14:41 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:44
Çanakkale'de 21 sokak köpeğini zehirleyen 2 şüpheli yakalandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 21 sokak köpeği, zehirli tavuk ciğeri verilerek telef edildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 21 sokak köpeği, zehirli tavuk ciğeri verilerek telef edildi.

Biga Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İdriskoru köyünde yaşanan olayın ardından 2 şüphelinin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

Zanlıların, ilk ifadelerinde suçlarını itiraf ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Ekim Cumartesi günü İdriskoru köyümüzde çok sayıda köpeği zehirleyerek ölümüne sebep olan ve hepimizin vicdanını sızlatan olayla ilgili 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığımızın çalışması neticesinde gözaltına alınmıştır. Şahıslar, alınan ilk ifadelerinde suçlarını itiraf etmişlerdir. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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