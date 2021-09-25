ÇAMELİ'Nİ HORMONSUZ DOMATES CENNETİ YAPAN PROJE - Haberler
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ÇAMELİ'Nİ HORMONSUZ DOMATES CENNETİ YAPAN PROJE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, bombus arılarıyla, örtü altı seracılık ile doğal yollardan, hormon kullanmadan 3 kişi ile başlanan domates üretimi yapanların sayısı 150 kişi çıktı.

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, bombus arılarıyla, örtü altı seracılık ile doğal yollardan, hormon kullanmadan 3 kişi ile başlanan domates üretimi yapanların sayısı 150 kişi çıktı. Üretilen domatesler iç piyasaya sunulmasının yanı sıra başta Suudi Arabistan olmak üzere Çin, Rusya, Almanya, Hollanda, Irak, İran, Azerbaycan, Katar ve Avusturya'ya ihraç ediliyor.

Çameli Belediyesi, 2014 yılında ilçedeki Tarım Üretimini Arttırmak Amacıyla Örtü Altı Seracılığı Destekleme Projesini başlattı. Proje kapsamında 800 hektar alanda, 15 milyon domates fidesi kurulan seralarda dikilirken, domates üreten kişi sayısı da 3'den 150'ye yükseldi. Çameli Belediyesi'nin öncülüğünde proje kapsamında Tarım Danışmanlık Ofisi de kuruldu. Ziraat mühendislerinin danışman olarak görev aldığı Ofisin ilçede yaptığı araştırmada, iklimin, özellikle yerli ırk olan 'Çameli kınalısı' domates üretimine uygun olduğu belirlendi. Bunun üzerine domates üretiminin artırılmasına yönelik adımlar atılmaya başlandı. Ofis, ilçede ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları serada domates yetiştirmeye özendirdi.

Örtü altı yaş sebze ve meyve üretiminde önemli konuma gelen Çameli ilçesindeki seralar da domatesler, 'Bombus' adı verilen arılarla doğal ve hormonsuz yetiştiriliyor. Bu arılar seradaki fidenin çiçeğini dölleyip domatesin tamamen doğal yetişmesini sağlıyor. Mart ayında dikilen domateslerin hasadına haziran ayı ortasında başlandı. Hasadı halen devam eden Çameli kınalısı olarak bilinen domateslerin çoğunluğu başta Suudi Arabistan olmak üzere Çin, Rusya, Almanya, Hollanda, Irak, İran, Azerbaycan, Katar ve Avusturya'ya ihraç ediliyor. Bu yılki hedef ise ilçede 25 ton domates yetiştirmek.

Örtü altı domates üreticilerinden Cengiz Yılmaz, 2016 yılından bu yana üretim yapmaya başladığını belirterek, Buradaki vatandaşın ekonomik anlamda gelişmesi için domates üretimi çok iyi bir yatırım oldu. Kasım ayı ortasına kadar hasat yapıyoruz. Bu yıl sadece benim 180 ton hedefim var. Üretimde hiçbir zaman hormon kullanmıyoruz. Bombus arılarını kullanıyoruz. Bu nedenle domatesimiz hem lezzetli hem de dayanıklıdır. Çameli Kınalı dediğimiz domates yaklaşık 40 gün dayanıyor. Başlatılan projenin bize büyük faydası oldu dedi.

AK Partili Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ise ilçedeki çok sayıda kişinin seracılıkla geçimini sağladığına dikkati çekip, İlçemizde örtü altı üretim hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu yıl 150 üreticiden 700 dönümlük serada yaklaşık 25 bin ton domates üretim hedefimiz var. Domateslerimiz kalitesine göre kilosu, toptan 4 liraya kadar alıcı buluyor. Daha çok ihracata giden domateslerimiz iç piyasa da sunuluyor dedi.

ÇAMELİ'Nİ HORMONSUZ DOMATES CENNETİ YAPAN PROJE

ÇAMELİ'Nİ HORMONSUZ DOMATES CENNETİ YAPAN PROJE

ÇAMELİ'Nİ HORMONSUZ DOMATES CENNETİ YAPAN PROJE

ÇAMELİ'Nİ HORMONSUZ DOMATES CENNETİ YAPAN PROJE
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ÇAMELİ'Nİ HORMONSUZ DOMATES CENNETİ YAPAN PROJE - Haberler
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