Çalınan malzemeler sıkı takip sonucunda bulundu
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Çalınan malzemeler sıkı takip sonucunda bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çalınan malzemeler sıkı takip sonucunda bulundu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Güveniş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir firmadan çalınan 2 bin liralık temizlik malzemesi, polisin sıkı takibi sonucunda bulundu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Güveniş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir firmadan çalınan 2 bin liralık temizlik malzemesi, polisin sıkı takibi sonucunda bulundu.

Çerkezköy'ün Gaziosmanpaşa Mahallesi Güveniş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir firmadan farklı günlerde yaklaşık 2 bin lira değeri olan 14 bidon temizlik malzemesi çalındı. Malzemesi çalınan işletme sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ve sonrasında incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri, yapılan araştırmalarında malzemelerin farklı bölgede faaliyet gösteren bir dükkana satıldığını tespit etti.

Malzemeleri alan işletme sahibine 'hırsızlık malzemesi satın alınması' suçundan işlem yapılırken, malzemeleri çalan şahsın da M.Ç. olduğu belirlendi. Polis ekipleri M.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ

Çalınan malzemeler sıkı takip sonucunda bulundu
Çalınan malzemeler sıkı takip sonucunda bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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