Cahit Zarifoğlu, Genç TYB tarafından düzenlenen etkinlikte anıldı Türkiye Yazarlar Birliği Gençlik Birliğince (Genç TYB) düzenlenen etkinlikte vefatının 33. yılında şair Cahit Zarifoğlu anıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği Gençlik Birliğince (Genç TYB) düzenlenen etkinlikte vefatının 33. yılında şair Cahit Zarifoğlu anıldı.

"Gençler Üstadları An(l)ıyor!" başlığıyla çevrim içi olarak düzenlenen etkinlikte, Cahit Zarifoğlu'nun kızı Betül Zarifoğlu Koç, babasını anlattı.

Cahit Zarifoğlu'nun lise yıllarında yazı hayatına başladığını belirten Koç, "Lise döneminde çok şanslı bir grup bir araya geliyor. Babamın çocukluk arkadaşı Erdem Bayazıt, onun kardeşi Ahmet Bayazıt, babamın büyüğü Sait amcam, Rasim ve Alaaddin Özdenören kardeşler ve Akif İnan gibi çok önemli isimler bir şekilde bir araya geliyor. Çok kıymetli bir birliktelik yaşıyorlar. Birbirlerinin şiirlerini kıyasıya eleştiriyorlar. Eleştirinin onlara katkısı çok büyük ve hepsinin kendi yazı tarzı var." dedi.

Koç, Cahit Zarifoğlu'nun Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç ve Nuri Pakdil'den fikir olarak etkilendiğini ve ilham aldığını belirterek, Zarifoğlu'nun mazlumdan yana olan ve dünya müslümanlarını önemseyen bir hayat felsefesi olduğunu ifade etti.

Zarifoğlu'nun ilk kitabı İşaret Çocukları'nı üniversite öğrencisiyken çıkardığına dikkati çeken Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk kitabını burs parasıyla bastırıyor. Aslında bu burs da devletin verdiği, çalışırken geri ödemesi gereken borç para. Bu parayla çıkardığı kitabı dağıtamıyor. Kitaplar elinde kalıyor. Askere gittiğinde kitapları avukat bir arkadaşının bürosuna koyuyor. Babamın o kitapları soba tutuşturmak için kullanılıyor o zaman. Hatta babam çok naif şekilde şöyle ifade ediyor: 'İncecik bir kitaptı, o kış çok da ısınamamış olacaklar'."

Bir insanın hayatında en çok yaşadığı acılardan ilham alacağını ifade eden Koç, "Yaşamak kitabına babam, 'Ne çok acı var' diyerek başlıyor. Babam dünyanın yükünü sırtında hissetmiyor ama yapabileceği bir şey varsa da asla geri durmuyor. Afganistan'da bir işgal, bir zulüm varsa bu yazdıklarına, şiirine ve günlük hayatına da yansıyor, bütün hayatının gerçeği oluyor. Güzel bir Müslüman olmaya çalışmış, sadece kendi evinde kendi içinde kendi ibadetlerinde değil her anlamda, yazarken de yaşarken de insanlara anlatırken de şiir yazarken de yaptığı her şeyi hak üzerine yapmaya çalışmış." diye konuştu.

Koç, Zarifoğlu'nun çocukları ve eşi için yazdığı şiirleri ve hikayeleri bir aile defterinde topladığına işaret ederek, çocuklar için yazdığı kitapları ise "masallarımın yılmaz dinleyicileri, evlatlarıma" notuyla çocuklarına ithaf ettiğini söyledi.

Cahit Zarifoğlu şiirinin kolay anlaşılmadığını, emek verdikçe kendini okura açan bir yapısı olduğunu aktaran Koç, "Yaşamak kitabı babamın hayatına ve lisanına yaklaşmak için güzel bir kapı olabilir. Ben Cahit Zarifoğlu'nu okumak isteyenlere önce Yaşamak kitabını okuyun diyorum. Babamın şiirlerinde beni çok etkileyen dehşet sözler var. Bence şiirin anlamından çok hissettirdikleri önemlidir." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1,5 saat süren etkinlik, Betül Zarifoğlu Koç'un katılımcıların sorularını cevaplamasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA