Buz sarkıtlarını itfaiye aracıyla düşürüyorlar
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Buz sarkıtlarını itfaiye aracıyla düşürüyorlar

22.01.2021 09:44 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:49

İtfaiye aracının merdiveninin açılması Buz sarkıtlarının düşürülmesi BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası binaların çatısında tehlike oluşturan buz sarkıtları, itfaiye aracı ile kontrollü olarak düşürüldü.

İtfaiye aracının merdiveninin açılması

Buz sarkıtlarının düşürülmesi BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası binaların çatısında tehlike oluşturan buz sarkıtları, itfaiye aracı ile kontrollü olarak düşürüldü.

Buz sarkıtlarını itfaiye aracıyla düşürüyorlar
Buz sarkıtlarını itfaiye aracıyla düşürüyorlar
Buz sarkıtlarını itfaiye aracıyla düşürüyorlar
Buz sarkıtlarını itfaiye aracıyla düşürüyorlar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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