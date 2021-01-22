Buz sarkıtlarını itfaiye aracıyla düşürüyorlar
22.01.2021 09:44 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:49
İtfaiye aracının merdiveninin açılması Buz sarkıtlarının düşürülmesi BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası binaların çatısında tehlike oluşturan buz sarkıtları, itfaiye aracı ile kontrollü olarak düşürüldü.
İtfaiye aracının merdiveninin açılması
Buz sarkıtlarının düşürülmesi BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası binaların çatısında tehlike oluşturan buz sarkıtları, itfaiye aracı ile kontrollü olarak düşürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz