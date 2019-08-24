bursaspor seyircisinin karşısına çıkıyor

24.08.2019 11:56

Bursaspor, yeni liginde bu sezon ilk kez seyircisinin karşısına çıkacağı maçta Akhisarspor'u ağırlayacak. Bursa temsilcisi kazanarak hem ligdeki ilk puanlarını almak, hem de evindeki galibiyet hasretine son vermek istiyor.

TFF 1'inci Lig'e Fatih Karagümrük deplasmanındaki mağlubiyetle başlayan Bursaspor, bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak. Süper Lig'e geçtiğimiz sezon veda eden iki ekibi karşı karşıya getirecek maçta Bursa temsilcisi, sahasında Akhisarspor'u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın oynanacak olan bu zorlu randevu, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Antalya bölgesi hakemlerinden Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Orkun Aktaş, Ali Can Alp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Volkan Okur.

18 KEZ KARŞILAŞTILAR

İki ekip bugüne kadar lig ve kupa maçlarında olmak üzere toplamda 18 kez kozlarını paylaştı. Bu mücadelelerin 5'ini Bursaspor kazanırken, Ege temsilcisi ise 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Geride kalan 7 mücadelede ise taraflar, sahadan 1 puan ile ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'deki randevularında ise Bursaspor her iki maçta da rakibine yenilmedi. Manisa'da oynanan maçı 4-2 kazanan yeşil beyazlı ekip, Bursa'daki maçta ise rakibiyle sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

BURSASPOR'DA OZAN İSMAİL KART CEZALISI

Fatih Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Bursaspor'da Ozan İsmail Koç forma giyemeyecek. Genç oyuncunun yerine ise sakatlığını büyük ölçüde atlatan Abdullahi Shehu'nun görev alacağı öğrenildi. Transfer tahtasının açılamaması nedeniyle henüz transfer yapamayan Bursaspor, Akhisarspor karşısına da genç oyuncuların ağırlıkta olduğu ilk 11 ile çıkacak. Buna karşın pek çok yeni transfer ile sezona başlayan Ege temsilcisi, ilk maçında sahasında Adanaspor'u 1-0 yenerek moral depoladı.

İÇ SAHADA KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Bursaspor, sahasındaki maçlarda kazanmakta zorlanıyor. Son 4 iç sahada maçında galibiyete hasret kalan yeşil beyazlı ekip, aynı zamanda son 10 iç saha maçında da yalnızca bir kez kazanabildi. Bursa temsilcisi, Akhisarspor'u evinde ağırladığı 8 maçta ise; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Son 2 evindeki maçta Akhisarspor'a karşı kalesini gole kapatan Bursaspor, bir önceki iç saha maçında ise rakibine 4-1'lik mağlup olmuştu.





Kaynak: DHA

- Bursa