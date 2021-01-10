Bursa'da kaçak 13 bin makaron sigara ele geçirildi
10.01.2021 03:29 | Son Güncelleme: 10.01.2021 03:32
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir büfede kaçak sarıldığı belirlenen 13 bin makaron sigara ele geçirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir büfede kaçak sarıldığı belirlenen 13 bin makaron sigara ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akhisar Mahallesi'nde bir büfede kaçak olarak doldurulup sigara satıldığı bilgisine ulaştı.
Büfeye operasyon düzenleyen ekipler, 13 bin kaçak olarak doldurulmuş makaron ele geçirdi. Büfe sahibi U.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek