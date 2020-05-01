Bursa'da atık maske ve eldivenler için özel ekip kuruldu
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Bursa'da atık maske ve eldivenler için özel ekip kuruldu

Bursa'da atık maske ve eldivenler için özel ekip kuruldu
01.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:29

Bursa'da atık maske ve eldivenler için özel ekip kuruldu Osmangazi Belediyesi, korona virüsü salgınında en fazla kullanılan sağlık ekipmanları olan maske ve eldivenler için özel atık konteynırları hazırladı.

Bursa'da atık maske ve eldivenler için özel ekip kuruldu

BURSA - Osmangazi Belediyesi, korona virüsü salgınında en fazla kullanılan sağlık ekipmanları olan maske ve eldivenler için özel atık konteynırları hazırladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında vatandaşların ve özellikle sağlık çalışanlarının en önemli tedbir malzemelerinden olan maske ve eldivenlerin, kullanıldıktan sonra toplum sağlığına zarar vermeden toplanması adına Osmangazi Belediyesi örnek bir çalışmaya imza attı. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, salgın nedeniyle kullanımı artan maske ve eldivenler için atık konteynırları hazırlayarak ilçe genelindeki kamu kurumlarına ve belirli bölgelere yerleştirdi. Kamusal açık ve kapalı alanlar için iki çeşit hazırlanan maske ve eldiven konteynırları, diğer atıklardan ayrı olarak özel bir araçla toplanacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, korona virüsü ile mücadelede hijyenin en temel unsur olduğunu belirterek, "Bu salgının görülmeye başlamasının ardından belediye olarak her anlamda tedbirlerimizi aldık. Demirtaş Katı Atık Getirme Merkezimizde, 14 farklı türde atık topluyorduk. Korona virüsü salgınında yeni bir atık türü ortaya çıktı. Çok miktarda kullanılan maske ve eldivenlerin özel olarak toplanması gerekiyor. Sağlık açısından önem arz ettiği için belediye olarak maske ve eldivenler için özel konteynır kovalar hazırlayarak resmi kurum ve belirli noktalara dağıttık. Konteynırlarda toplanan maske ve eldiven atıklarını imha ederek vatandaşlara zarar vermesini önleyeceğiz" dedi.

Bursa'da atık maske ve eldivenler için özel ekip kuruldu

Kaynak: İHA

Manşet

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