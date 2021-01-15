Burdur'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
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Burdur'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

15.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:57
Burdur'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Burdur'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Burdur'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Osman İnce idaresindeki 15 EP 550 plakalı otomobil, Burdur-Isparta yolu Askeriye Baraj Gölet'i yakınında devrildi.

Kazada sürücü İnce ve araçtaki Emel İnce, Fatma Özkiray ve Hatice Yavaş yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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