Burdur'da 11 hane karantinaya alındı Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 11 hane karantinaya alındı.

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 11 hane karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yaşayan 18 yaşındaki genç bir kızın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının bir an önce engellenmesi ve vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla testi pozitif çıkan kişinin temasta bulunduğu 11 hane karantinaya alındı.

Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alınan genç kızın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA