Budanmış kuru ağaç dallarının bulunduğu alanda çıkan yangın endişeye neden oldu Antalya'da budanmış kuru ağaç dallarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

Antalya'da budanmış kuru ağaç dallarının bulunduğu alanda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yayılması önlenen alevler vatandaşlar tarafından da meraklı gözlerle izlendi.

Edinilen bilgiye göre saat 22.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde bulunan ve kurumuş ağaç dallarının toplandığı boşluk alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye boşluk alanda çoğunluğunu budanmış kuru ağaç dallarının ve çöplerin oluşturduğu maddelerin çevreye yayılmaması için tedbir aldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken cevredeki vatandaşlarda çalışmaları endişeli gözlerle izledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA