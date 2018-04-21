Bozdağ: Muhafazakarların 'Deizme' Kaydığı Söylemi Kirli Tuzak
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Muhafazakarların veya İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 'deizme' kaydığı söylemleri, raporları, bir iftiraya insanları ikna için başlatılmış kirli bir operasyon, kirli bir tuzak ve kirli bir saldırıdır.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Muhafazakarların veya İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 'deizme' kaydığı söylemleri, raporları, bir iftiraya insanları ikna için başlatılmış kirli bir operasyon, kirli bir tuzak ve kirli bir saldırıdır." dedi.
Kaynak: Dunya.com