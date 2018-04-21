Bozdağ: Muhafazakarların 'Deizme' Kaydığı Söylemi Kirli Tuzak

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Muhafazakarların veya İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 'deizme' kaydığı söylemleri, raporları, bir iftiraya insanları ikna için başlatılmış kirli bir operasyon, kirli bir tuzak ve kirli bir saldırıdır.

Bozdağ: Muhafazakarların 'Deizme' Kaydığı Söylemi Kirli Tuzak

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Muhafazakarların veya İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 'deizme' kaydığı söylemleri, raporları, bir iftiraya insanları ikna için başlatılmış kirli bir operasyon, kirli bir tuzak ve kirli bir saldırıdır." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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