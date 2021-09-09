Bot kabusu başladı (DİLAN ÇİÇEK DENİZ)
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Bot kabusu başladı (DİLAN ÇİÇEK DENİZ)

Bot kabusu başladı (DİLAN ÇİÇEK DENİZ)
Hürriyet - Haberler | Magazin

Elbise ve bot hadi bir derece diyeceğim ama babasının deri ceketini giyip çıkmış kız çocuğu görünümü ile Dilan Çiçek Deniz bu sefer güzellikten ve stilden tamamen uzak.Birini tutsam, diğeri elde kalıyor.

Elbise ve bot hadi bir derece diyeceğim ama babasının deri ceketini giyip çıkmış kız çocuğu görünümü ile Dilan Çiçek Deniz bu sefer güzellikten ve stilden tamamen uzak.

Birini tutsam, diğeri elde kalıyor.

Tam bir sokak stili (ASLIHAN KARALAR)

Jean şort ve ceket uyumuna bayılıyorum.

Western çizmelerinden, Dior çantasına kadar renk uyumu dahil hepsine bayıldım. Sonbahar için tercih edilebilecek en güzel seçeneklerden.

Yaşıyla alakası yok (Deren Talu)

Deren Talu'yu yaşına göre son derece frapan ve alaturka buluyorum.

Ağır makyaj ve krepeli saçlarının altında gizlenmiş dünyalar güzeli genç bir kadınvar oysa...

Giyim tarzı hep çok ağır.

Bu kadar kasmasa, yaşıtları gibi doğal bir stile bürünse ne kadar güzel olacak, farkında bile değil. Doğallığın en duru güzellik olduğunu bir türlü öğrenemedik gitti.

Kaynak: Hürriyet

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