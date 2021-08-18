Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 32.020,00 0,00 -20,94 İş Bankası (C) 5,66 0,89 -16,67 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 3,04 0,33 -21,24 İş Girişim 9,18 0,00 -51,56 İş GMYO 1,86 0,00 -26,77 İş Y. Men. Değ. 14,34 -1,10 -13,60 İş Yat. Ort. 2,79 0,36 -17,04 İşbir Holding 4.175,20 -0,11 52,51 Işık Plastik 39,64 1,64 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 0,00 -21,05 İttifak Holding 1,56 -2,50 -30,04 İz Hayvancılık Tarım 18,31 0,60 1,72 İzmir Demir Çelik 2,77 -2,12 -16,30 İzmir Fırça 7,24 -3,47 30,22 Jantsa Jant Sanayi 70,60 -0,35 70,33 Kafein Yazılım 24,96 -1,73 16,96 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,85 -1,00 Kaplamin 24,68 -1,28 -26,98 Kardemir (A) 7,37 -1,99 23,87 Kardemir (B) 7,32 -2,14 38,90 Kardemir (D) 8,10 -1,10 40,14 Karel Elektronik 31,88 1,14 38,25 Karsan Otomotiv 3,82 -2,55 17,54 Karsu Tekstil 8,35 1,95 -2,34 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,83 3,71 Kartonsan 52,75 1,34 -44,28 Katmerciler Ekipman 2,89 -0,34 -6,17 Kent Gıda 196,60 0,00 -44,71 Kerevitaş Gıda 4,57 1,78 -30,55 Kervan Gıda 16,70 1,77 27,47 Kervansaray Yat. Holding 0,59 1,72 -53,17 Kiler GMYO 1,74 0,00 -30,68 Kızılbük GYO 20,32 1,96 Klimasan Klima 22,44 -1,75 32,23 Koç Holding 23,68 -1,17 15,78 Konfrut Gıda 17,40 -1,42 2,96 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 59,35 0,00 150,63 Konya Çimento 848,50 0,07 -24,91 Koray GMYO 6,80 -1,31 52,81 Kordsa Teknik Tekstil 23,82 -1,16 53,18 Koza Altın 106,00 0,19 9,62 Koza Madencilik 14,53 1,04 -6,20 Körfez GMYO 5,02 -1,57 -13,45 Kristal Kola 1,29 -1,53 -57,77 Kron Telekomünikasyon 42,34 -0,84 14,93 Kuştur Kuşadası Turizm 211,90 -0,94 34,71 Kuyaş Yatırım 2,57 1,58 11,74 Kütahya Porselen 55,25 -7,22 9,51 Kütahya Şeker Fabrikası 46,32 -1,74 Lider Faktoring 2,98 -1,65 -12,61 Link Bilgisayar 30,24 -0,98 -4,29 Logo Yazılım 38,68 -0,05 24,21 Lokman Hekim Sağlık 9,91 -1,00 38,25 Lüks Kadife 46,12 -0,60 60,07 Makina Takım 3,11 1,97 -8,80 Manas Enerji Yönetimi 18,69 -3,06 Marka Yatırım Holding 5,01 9,87 -22,08 Marmaris Altınyunus 164,10 -0,97 47,70 Marshall 230,90 -0,56 -24,71 Martı GMYO 1,08 0,00 -57,71 Martı Otel 1,74 -1,14 -18,31 Matriks Bilgi Dağıtım 34,14 2,09 Mavi Giyim 57,25 -0,95 10,93 Mazhar Zorlu Holding 39,88 -2,49 26,68 Meditera Tıbbi Malzeme 38,36 4,30 Mega Polietilen 5,83 -1,19 -23,89 Menderes Tekstil 2,12 0,47 -31,39 Mercan Kimya 10,06 2,13 Merit Turizm 16,81 2,00 62,27 Merko Gıda 4,92 0,61 -43,06 Metemtur Yatırım 3,97 -0,75 -50,90 Metro Holding 1,52 0,00 -26,92 Metro Petrol ve Tesisleri 2,38 0,85 -17,65 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 -1,14 -25,75 Migros Ticaret 36,50 -0,44 -14,72 Milpa 4,19 -2,33 -8,91 Mistral GMYO 4,24 -0,24 -9,98 MLP Sağlık 24,18 -0,90 21,69 MMC San. ve Tic. Yat. 5,41 0,00 17,61 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,37 0,00 -37,81 Mondi Tire Kutsan 8,32 -0,48 9,47 Naturel Enerji 37,10 -1,54 4,48 Naturelgaz 7,96 1,02 Net Holding 4,03 1,26 17,49 Netaş Telekom. 17,64 -0,45 -37,18 Niğbaş Niğde Beton 10,99 -0,81 -78,87 Nuh Çimento 38,14 -0,10 -20,59 Nurol GMYO 16,69 0,12 128,94 Odaş Elektrik 1,36 -0,73 -53,48 Orge Enerji Elektrik 6,30 -1,10 36,59 Orma Orman Mahsulleri 28,64 -1,17 94,57 Osmanlı Menkul 22,82 1,06 -26,01 Ostim Endüstriyel Yat 2,26 0,00 -17,93 Otokar 344,70 0,26 13,28 Oyak Çimento 6,97 -0,99 -20,62 Oyak Yat. Ort. 7,02 -0,28 1,71 Oyak Yatırım Menkul 24,08 0,25 Oylum Sınai Yatırımlar 4,04 0,00 -14,23 Özak GMYO 4,62 4,29 -9,41 Özbal Çelik Boru 13,53 5,46 106,56 Özderici GMYO 1,54 0,65 -30,63 Özerden Plastik 8,00 1,01 -11,11 Pamukova Elektrik 33,78 -3,49 58,44 Panora GMYO 6,59 -1,64 10,52 Papilon Savunma 14,85 -1,53 -34,69 Park Elek.Madencilik 4,85 0,41 -9,68 Parsan 28,16 -1,95 15,88 Pegasus 69,40 -1,77 -6,97 Peker GMYO 0,94 0,00 -59,82 Penguen Gıda 3,05 0,66 -39,60 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 75,95 1,54 Pera GMYO 1,50 0,00 -14,37 Pergamon Dış Ticaret 23,06 0,52 25,81 Petkim 6,05 -0,66 21,49 Petrokent Turizm 2.018,90 1,96 122,74 Pınar Et ve Un 16,97 0,59 -22,45 Pınar Su 7,34 -1,34 -1,21 Pınar Süt 16,97 0,83 -24,74 Plastikkart 18,03 0,33 24,78 Polisan Holding 2,77 -0,36 -27,95 Politeknik Metal 358,00 -0,56 -11,76 Prizma Press Matbaacılık 4,15 -6,95 -24,27 QNB Finans Fin. Kir. 76,00 -2,56 -39,35 QNB Finansbank 39,66 0,20 -43,62 QUA Granite Hayal Yapı 13,04 -0,23 Ral Yatırım Holding 4,24 -1,85 -4,50 Ray Sigorta 9,85 0,31 -36,25 Reysaş GMYO 4,91 -1,60 -9,91 Reysaş Lojistik 4,11 -0,24 -20,56 Rhea Girişim 1,84 0,00 -50,54 Rodrigo Tekstil 16,03 -1,41 16,92 Royal Halı 3,25 0,93 -5,52 RTA Laboratuvarları 20,88 0,19 -31,04 Sabancı Holding 10,05 0,00 -8,85 Safkar Ege Soğutmacılık 9,13 -3,39 -16,08 Sanel Mühendislik 4,99 1,42 45,91 Sanifoam Sünger 22,14 4,43 62,79 Sanko Pazarlama 10,36 -0,19 11,78 Saray Matbaacılık 4,53 0,22 -48,35 Sarkuysan 12,85 1,34 47,74 Sasa Polyester 28,14 -0,21 87,79 Say Yenilenebilir Enerji 24,12 -0,41 183,43 Sekuro Plastik 22,50 -1,75 61,17 Selçuk Ecza Deposu 8,98 1,81 -33,14 Selçuk Gıda 6,90 6,15 38,55 Selva Gıda Sanayi 8,12 7,41 Senkron Güvenlik 29,00 8,05 10,43 Serve Film Prodüksiyon 16,90 9,74 5,62 Servet GMYO 78,50 2,61 0,13 Seyitler Kimya 17,21 0,88 27,83 Silverline Endüstri 5,57 0,54 -35,23 Sinpaş GMYO 4,24 -0,24 1,44 Smartiks Yazılım 5,59 -0,53 -36,91 Sodaş Sodyum Sanayii 21,00 -1,41 -20,26 Söktaş 2,34 1,30 -28,02 Sönmez Filament 38,58 -0,21 -45,04 Sönmez Pamuklu 14,00 2,94 -41,67 Sumaş Suni Tahta 83,50 3,60 62,93 Şeker Fin. Kir. 5,40 0,00 -15,63 Şekerbank 1,07 0,94 -29,14 Şişe Cam 8,71 -0,23 21,66 Şok Marketler Ticaret 12,38 0,65 -0,80 T. Halk Bankası 4,90 2,08 -11,87 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,80 -0,25 -36,25 T.S.K.B. 1,35 0,00 -22,70 T.Tuborg 16,90 -0,71 -6,47 Taç Tarım Ürünleri 26,10 0,93 147,86 Tat Gıda 9,06 1,34 -21,64 TAV Havalimanları 22,90 -1,89 7,51 Taze Kuru Gıda 200,00 -0,89 -7,54 Tek-Art Turizm 1,41 -0,70 -30,20 Tekfen Holding 14,53 -0,14 -11,40 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,62 -0,30 -23,56 Temapol Polimer Plastik 15,27 1,39 32,78 TGS Dış Ticaret 13,58 -1,16 6,85 Tofaş Oto. Fab. 40,50 -1,41 31,02 Torunlar GMYO 3,77 -1,31 -3,33 Trabzon Liman 28,26 -0,63 -12,02 Trabzonspor Sportif 3,35 -1,76 37,30 Trend GMYO 6,63 -0,15 -47,26 TSKB GMYO 3,37 0,90 -41,39 Tuğçelik 14,03 0,00 73,64 Tukaş 6,76 0,15 -30,24 Turcas Petrol 3,46 0,58 -28,66 Tureks Turizm Taşımacılık 10,42 0,19 Turkcell 15,81 0,57 3,35 Tümosan Motor ve Traktör 18,10 0,33 28,64 Tüpraş 103,10 0,39 -4,54 Türk Hava Yolları 12,33 -0,88 -4,49 Türk İlaç Serum 15,42 2,12 Türk Prysmian Kablo 12,20 3,83 1,14 Türk Telekom 7,13 0,99 -11,89 Türk Traktör 178,00 -1,17 4,48 Türker Proje Gayrimenkul 121,10 -0,57 7,26 Türkiye Sigorta 4,83 -0,41 -21,82 Ufuk Yatırım 22,30 8,89 66,42 Ulaşlar Turizm Yat. 3,77 -2,08 -11,08 Ulusoy Elektrik 56,00 0,36 9,06 Ulusoy Un Sanayi 5,46 2,06 7,30 Umpaş Holding 1,21 0,00 -53,64 Uşak Seramik 1,89 -1,05 -19,23 Utopya Turizm 20,10 0,50 -48,20 Uzertaş Boya 31,80 -7,02 -43,82 Ülker Bisküvi 19,68 -0,20 -11,82 Ünlü Yatırım Holding 5,28 0,38 Vakıf Fin. Kir. 8,56 0,35 151,17 Vakıf GMYO 1,48 -0,67 -38,30 Vakıf Yat. Ort. 6,47 -0,31 -12,09 Vakıflar Bankası 3,61 1,40 -23,35 Vakko Tekstil 11,46 8,11 82,88 Vanet Gıda 5,77 -1,70 -25,36 VBT Yazılım 25,76 -2,72 Verusa Holding 45,32 0,40 0,53 Verusaturk Girisim 22,38 0,27 71,52 Vestel 29,70 -0,40 52,09 Vestel Beyaz Eşya 47,66 0,63 27,51 Viking Kağıt 6,99 -7,17 -22,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,59 -0,38 -13,58 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,38 -0,72 -16,06 Yataş 14,32 0,77 -0,90 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,78 4,13 -14,09 Yeni Gimat GMYO 13,78 0,88 18,87 Yeşil GMYO 0,96 -1,03 -30,43 Yeşil Yapı 1,08 0,00 -41,30 Yeşil Yatırım Holding 2,14 -0,93 -49,96 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.766,00 3,21 -24,58 Yonga Mobilya 22,92 6,60 -23,06 Yükselen Çelik 5,51 0,92 5,32 Yünsa 10,94 -0,91 -21,25 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,60 -0,62 -36,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Üç dil bilen turizmci, yurt dışındaki kariyerini bırakıp çobanlığa başladı! Şimdi onlarca hayvanı var