HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (2)
13.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:29

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 250.000,00 50,76
İş Bankası (B) 40.150,00 33,03
İş Bankası (C) 5,02 -0,40 -21,68
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 3,77 -0,53 -0,79
İş Girişim 6,67 -1,33 75,53
İş GMYO 1,76 -0,56 0,00
İş Y. Men. Değ. 7,56 -0,40 87,74
İş Yat. Ort. 3,07 -3,15 90,53
İşbir Holding 1.285,00 -3,02 198,84
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,84 0,00 35,48
İttifak Holding 3,08 -2,84 -17,20
İz Hayvancılık Tarım 4,73 -0,21 80,78
İzmir Demir Çelik 15,82 -3,71 93,16
İzmir Fırça 2,56 2,40 42,22
Jantsa Jant Sanayi 110,00 -4,76 106,81
Kafein Yazılım 17,57 -0,28 58,20
Kaplamin 8,96 -2,50 61,44
Kardemir (A) 3,96 -4,12 49,43
Kardemir (B) 3,40 -3,95 28,79
Kardemir (D) 2,92 -3,31 9,77
Karel Elektronik 16,54 -2,13 13,83
Karsan Otomotiv 3,12 1,96 97,47
Karsu Tekstil 5,18 -1,33 59,88
Kartonsan 620,70 -1,71 60,66
Katmerciler Ekipman 4,67 -1,89 21,61
Kent Gıda 2.080,00 9,90 1083,16
Kerevitaş Gıda 4,99 -0,99 53,07
Kervansaray Yat. Holding 0,42 -4,55 -23,64
Kiler GMYO 9,31 -9,96 145,65
Klimasan Klima 14,77 6,64 -30,38
Koç Holding 15,24 -0,07 -23,83
Konfrut Gıda 10,81 -0,28 38,24
Konya Çimento 405,30 -1,36 49,39
Kordsa Teknik Tekstil 11,50 -1,03 -9,56
Koza Altın 81,35 -0,61 9,86
Koza Madencilik 13,16 -1,42 31,21
Körfez GMYO 4,76 -3,05 99,16
Kristal Kola 1,93 -1,03 27,81
Kron Telekomünikasyon 24,70 0,00 94,18
Kuştur Kuşadası Turizm 82,00 7,33 249,31
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 -5,39 38,18
Kütahya Porselen 29,80 -5,10 350,15
Lider Faktoring 2,90 -1,69 58,04
Link Bilgisayar 32,24 9,96 77,63
Logo Yazılım 89,85 4,90 47,78
Lokman Hekim Sağlık 7,90 1,54 36,68
Lüks Kadife 24,60 4,77 184,72
Makina Takım 2,20 -1,35 17,02
Marka Yatırım Holding 2,21 -1,78 87,29
Marmaris Altınyunus 103,50 -3,00 45,77
Marshall 157,60 0,64 231,51
Martı GMYO 1,82 -3,70 80,20
Martı Otel 1,19 -3,25 30,77
Mavi Giyim 40,18 -1,03 -30,60
Mazhar Zorlu Holding 15,48 -2,15 28,04
Mega Polietilen 3,30 -5,71 160,16
Menderes Tekstil 2,88 -0,35 119,85
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 35,46 0,00 82,41
Merko Gıda 1,70 -1,16 61,90
Metemtur Otelcilik 2,34 -5,26 31,46
Metro Holding 2,02 0,00 46,38
Metro Petrol ve Tesisleri 3,58 -0,56 82,65
Metro Yatırım Ortaklığı 2,18 -0,91 -59,12
Migros Ticaret 38,92 -3,66 60,69
Milpa 3,97 -0,25 81,28
Mistral GMYO 3,98 4,74 110,58
MLP Sağlık 18,02 1,01 12,62
MMC San. ve Tic. Yat. 1,62 -1,82 42,11
Mondi Tire Kutsan 6,09 -0,65 47,10
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.103,40 2,81
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 24,40 3,92 91,82
Net Holding 2,31 -0,86 -11,15
Netaş Telekom. 14,94 -0,13 14,40
Niğbaş Niğde Beton 21,06 5,88 239,68
Nuh Çimento 19,82 -1,29 80,43
Nurol GMYO 6,47 1,09 81,23
Odaş Elektrik 2,51 -0,79 73,62
Olmuksan-IP 4,92 -2,38 92,12
Orge Enerji Elektrik 7,19 0,00 44,96
Orma Orman Mahsulleri 12,00 2,48 334,78
Osmanlı Menkul 14,38 5,97 244,41
Ostim Endüstriyel Yat 3,04 2,01 80,95
Otokar 148,10 -0,60 0,72
Oyak Çimento 8,03 -0,37 46,06
Oyak Yat. Ort. 6,54 -0,91 183,28
Oylum Sınai Yatırımlar 3,07 -0,32 -0,61
Özak GMYO 4,01 -0,99 56,03
Özbal Çelik Boru 3,40 -2,02 110,94
Özderici GMYO 2,12 2,91 35,03
Özerden Plastik 2,13 0,00 -6,58
Panora GMYO 5,34 -0,93 -4,67
Papilon Savunma 14,57 -0,88 89,06
Park Elek.Madencilik 3,67 -1,08 20,33
Parsan 17,20 0,12 1,53
Pegasus 48,84 -2,12 -43,47
Peker GMYO 10,79 -1,91 244,73
Penguen Gıda 3,07 -0,97 235,37
Pera GMYO 1,38 -1,43 46,81
Pergamon Dış Ticaret 11,20 -3,86 44,75
Petkim 3,75 -0,53 -1,57
Petrokent Turizm 702,50 -9,99 448,40
Pınar Et ve Un 18,76 -0,53 104,58
Pınar Su 5,23 -0,19 125,43
Pınar Süt 18,03 -0,11 42,30
Plastikkart 11,39 -0,44 22,87
Polisan Holding 3,07 -0,97 1,74
Politeknik Metal 177,90 -3,99 133,86
Prizma Press Matbaacılık 3,52 -0,85 -18,14
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.205,10 -0,05 8,78
QNB Finans Fin. Kir. 165,00 5,16 27,81
QNB Finansbank 82,35 5,98 119,60
Ral Yatırım Holding 17,74 8,97 160,88
Ray Sigorta 5,89 1,90 72,22
Reysaş GMYO 4,65 0,22 1,31
Reysaş Lojistik 5,12 0,79 16,89
Rhea Girişim 2,67 0,00 124,37
Rodrigo Tekstil 2,61 0,38 44,20
Royal Halı 2,42 -3,59 76,64
RTA Laboratuvarları 46,08 -3,40 1886,21
Sabancı Holding 8,12 -1,10 -10,96
Safkar Ege Soğutmacılık 3,85 -1,28 76,61
Sanel Mühendislik 3,22 -2,72 9,75
Sanifoam Sünger 5,43 3,43 8,60
Sanko Pazarlama 7,29 -1,35 -4,71
Saray Matbaacılık 2,89 -2,69 123,55
Sarkuysan 6,92 -0,29 45,19
Sasa Polyester 13,40 -0,45 73,35
Say Reklamcılık 5,09 3,04 127,23
Sekuro Plastik 7,50 -1,19 39,93
Selçuk Ecza Deposu 8,80 4,02 47,53
Selçuk Gıda 3,63 1,11 111,05
Senkron Güvenlik 2,35 1,29 -13,92
Serve Film Prodüksiyon 6,70 0,00 321,38
Servet GMYO 21,00 -1,87 147,06
Seyitler Kimya 8,70 0,58 28,13
Silverline Endüstri 4,54 9,93 110,19
Sinpaş GMYO 1,31 -1,50 12,93
Smartiks Yazılım 7,90 -1,74 -19,47
Soda Sanayii 6,85 -0,58 15,58
Sodaş Sodyum Sanayii 12,40 0,00 222,40
Söktaş 3,90 0,00 129,34
Sönmez Filament 9,33 1,86 91,19
Sönmez Pamuklu 10,09 0,90 105,08
Sumaş Suni Tahta 16,39 0,00 65,56
Şeker Fin. Kir. 4,62 -1,49 -3,35
Şekerbank 1,51 0,00 15,27
Şişe Cam 6,13 -1,61 19,68
Şok Marketler 12,74 -0,47 18,40
T. Halk Bankası 5,13 -0,58 -13,20
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,82 -1,88 -6,38
T.S.K.B. 1,12 0,00 -7,44
T.Tuborg 14,12 0,21 18,66
Taç Tarım Ürünleri 5,01 -5,47 60,58
Tat Gıda 9,65 0,00 58,62
TAV Havalimanları 17,24 -2,32 -36,53
Taze Kuru Gıda 60,90 9,93 741,16
Tek-Art Turizm 1,49 -2,61 18,25
Tekfen Holding 14,68 0,69 -20,87
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,98 5,10 42,38
Temapol Polimer Plastik 7,30 -2,67 39,85
TGS Dış Ticaret 9,09 1,79 94,65
Tofaş Oto. Fab. 22,62 -1,22 -2,93
Torunlar GMYO 3,84 2,40 39,64
Trabzon Liman 13,62 -0,22 27,77
Trabzonspor Sportif 3,99 5,00 85,58
Trakya Cam 3,95 -0,50 16,48
Trend GMYO 5,08 0,59 130,91
TSKB GMYO 3,05 -1,29 127,61
Tuğçelik 5,55 -2,46 40,51
Tukaş 9,07 -2,89 -26,56
Turcas Petrol 3,21 -0,93 20,22
Turkcell 15,66 1,03 13,48
Tümosan Motor ve Traktör 7,29 -2,67 13,73
Tüpraş 79,50 2,25 -37,30
Türk Hava Yolları 11,24 -1,58 -22,27
Türk Prysmian Kablo 5,41 -1,99 109,65
Türk Telekom 7,49 -1,83 3,80
Türk Traktör 99,70 -3,20 88,43
Türker Proje Gayrimenkul 68,10 0,29 62,14
Ufuk Yatırım 7,35 0,00 184,88
Ulaşlar Turizm Yat. 4,63 -2,53 118,40
Ulusoy Elektrik 41,70 0,19 56,77
Ulusoy Un Sanayi 10,23 -0,97 167,80
Umpaş Holding 0,70 0,00 12,90
Uşak Seramik 1,62 -0,61 33,50
Utopya Turizm 7,00 -0,57 42,28
Uzertaş Boya 4,78 -1,65 115,32
Ülker Bisküvi 23,14 1,76 3,49
Vakıf Fin. Kir. 4,45 -5,52 83,88
Vakıf GMYO 3,13 -3,10 80,82
Vakıf Yat. Ort. 9,43 -9,93 417,80
Vakıflar Bankası 4,35 -0,91 -21,05
Vakko Tekstil 4,74 -1,46 4,41
Vanet Gıda 1,58 -1,86 10,49
Verusa Holding 27,80 -0,43 49,86
Verusaturk Girisim 5,85 1,21 11,24
Vestel 16,39 -1,09 29,87
Vestel Beyaz Eşya 26,42 -1,12 25,22
Viking Kağıt 4,39 -1,35 134,76
Yapı Kredi Koray GMYO 3,90 -1,27 61,16
Yapı ve Kredi Bank. 2,14 0,00 -13,71
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,60 0,82 117,39
Yataş 8,03 -1,47 9,40
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,49 -1,58 54,66
Yeni Gimat GMYO 11,82 0,08 -1,26
Yeşil GMYO 0,83 0,00 29,69
Yeşil Yapı 0,85 0,00 28,79
Yeşil Yatırım Holding 15,95 -0,25 42,03
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.000,00 2,19 137,69
Yonga Mobilya 27,00 0,00 192,44
Yükselen Çelik 13,97 -2,85 127,90
Yünsa 12,02 -0,50 19,39
Zorlu Enerji 2,38 0,85 46,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı 3. Sayfa
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti Güncel
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Politika
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı Magazin
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi Güncel
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor 3. Sayfa
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Alkollü gençlerin kaza yaptığı araç alev alev yandı
Alkollü gençlerin kaza yaptığı araç alev alev yandı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının 'en pahalı' tatilini yaptı
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Komada yatmaktansa eğlenceye bir süre ara verin
Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Komada yatmaktansa eğlenceye bir süre ara verin
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
İnce, 'CHP'yi bölüyorsun' diyenlere eline aldığı pet şişelerle yanıt verdi
İnce, "CHP'yi bölüyorsun" diyenlere eline aldığı pet şişelerle yanıt verdi
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Alişan Cem Yılmaz Ebru Şallı Orlando Bloom
Spor Falcao Okan Buruk Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Bakan Adana Ankara
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 13:32:45. #1.14#
title