Borsada günlük işlemler (2)
23.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:43
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|47.200,00
|-1,79
|56,39
|İş Bankası (C)
|5,02
|2,03
|-21,68
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,73
|0,27
|-1,84
|İş Girişim
|7,94
|-1,00
|108,95
|İş GMYO
|1,73
|0,58
|-1,70
|İş Y. Men. Değ.
|8,10
|0,25
|101,15
|İş Yat. Ort.
|2,96
|1,37
|83,70
|İşbir Holding
|2.357,10
|10,00
|448,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,96
|5,49
|54,84
|İttifak Holding
|4,74
|1,72
|27,42
|İz Hayvancılık Tarım
|6,86
|-4,46
|162,18
|İzmir Demir Çelik
|21,00
|-6,17
|156,41
|İzmir Fırça
|4,35
|9,85
|141,67
|Jantsa Jant Sanayi
|168,00
|-5,46
|215,86
|Kafein Yazılım
|16,14
|0,06
|45,33
|Kaplamin
|13,03
|-3,91
|134,77
|Kardemir (A)
|5,38
|-1,10
|103,02
|Kardemir (B)
|3,81
|-1,55
|44,32
|Kardemir (D)
|3,29
|0,30
|23,68
|Karel Elektronik
|17,33
|1,29
|19,27
|Karsan Otomotiv
|2,98
|3,47
|88,61
|Karsu Tekstil
|6,38
|2,08
|96,91
|Kartonsan
|673,00
|-0,61
|74,20
|Katmerciler Ekipman
|5,47
|2,43
|42,45
|Kent Gıda
|406,10
|9,94
|1648,81
|Kerevitaş Gıda
|5,26
|2,33
|61,35
|Kervansaray Yat. Holding
|0,61
|8,93
|10,91
|Kiler GMYO
|7,00
|1,45
|84,70
|Klimasan Klima
|14,10
|0,64
|-33,53
|Koç Holding
|14,12
|2,24
|-29,43
|Konfrut Gıda
|13,53
|-3,50
|73,02
|Konya Çimento
|541,50
|-1,72
|99,59
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,17
|0,45
|-12,16
|Koza Altın
|76,60
|0,07
|3,44
|Koza Madencilik
|12,60
|0,00
|25,62
|Körfez GMYO
|5,20
|2,56
|117,57
|Kristal Kola
|2,27
|1,79
|50,33
|Kron Telekomünikasyon
|26,40
|2,72
|107,55
|Kuştur Kuşadası Turizm
|184,40
|9,96
|685,51
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,13
|-0,93
|89,96
|Kütahya Porselen
|28,38
|0,71
|328,70
|Lider Faktoring
|3,00
|0,33
|63,49
|Link Bilgisayar
|44,20
|-3,91
|145,71
|Logo Yazılım
|93,15
|2,03
|53,21
|Lokman Hekim Sağlık
|10,64
|-3,27
|84,08
|Lüks Kadife
|27,00
|0,07
|212,50
|Makina Takım
|2,25
|0,45
|19,68
|Marka Yatırım Holding
|3,28
|0,92
|177,97
|Marmaris Altınyunus
|98,75
|-2,23
|39,08
|Marshall
|314,60
|10,00
|561,76
|Martı GMYO
|2,01
|-1,95
|99,01
|Martı Otel
|1,17
|1,74
|28,57
|Mavi Giyim
|37,10
|-0,11
|-35,92
|Mazhar Zorlu Holding
|18,48
|-1,18
|52,85
|Mega Polietilen
|12,60
|-10,00
|893,34
|Menderes Tekstil
|2,99
|-1,32
|128,24
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|95,10
|-9,77
|389,20
|Merko Gıda
|7,46
|9,87
|610,48
|Metemtur Otelcilik
|7,30
|3,55
|310,11
|Metro Holding
|2,37
|0,00
|71,74
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,76
|1,62
|91,84
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,35
|3,07
|-55,93
|Migros Ticaret
|40,16
|-1,38
|65,81
|Milpa
|5,30
|-6,19
|142,01
|Mistral GMYO
|3,55
|-1,39
|87,83
|MLP Sağlık
|16,49
|-0,60
|3,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|9,39
|9,95
|723,68
|Mondi Tire Kutsan
|6,43
|2,88
|55,31
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.107,20
|3,17
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|28,66
|-2,05
|125,31
|Net Holding
|2,36
|2,16
|-9,23
|Netaş Telekom.
|17,40
|5,33
|33,23
|Niğbaş Niğde Beton
|21,20
|8,72
|241,94
|Nuh Çimento
|19,75
|0,30
|79,79
|Nurol GMYO
|6,70
|-5,23
|87,68
|Odaş Elektrik
|2,63
|1,54
|81,92
|Olmuksan-IP
|6,32
|-0,63
|146,78
|Orge Enerji Elektrik
|7,46
|5,37
|50,40
|Orma Orman Mahsulleri
|11,58
|9,97
|319,57
|Osmanlı Menkul
|18,18
|-9,10
|335,42
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,04
|0,00
|80,95
|Otokar
|138,40
|-0,29
|-5,88
|Oyak Çimento
|7,77
|0,00
|41,33
|Oyak Yat. Ort.
|6,36
|0,32
|175,49
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,52
|9,96
|78,71
|Özak GMYO
|4,00
|2,30
|55,64
|Özbal Çelik Boru
|6,11
|4,44
|279,06
|Özderici GMYO
|2,16
|1,89
|37,58
|Özerden Plastik
|7,07
|9,95
|210,09
|Panora GMYO
|5,97
|1,53
|6,58
|Papilon Savunma
|14,22
|0,21
|84,52
|Park Elek.Madencilik
|4,94
|4,88
|61,97
|Parsan
|21,46
|0,94
|26,68
|Pegasus
|46,06
|0,39
|-46,69
|Peker GMYO
|2,84
|1,07
|214,03
|Penguen Gıda
|3,47
|5,47
|279,07
|Pera GMYO
|1,58
|-0,63
|68,09
|Pergamon Dış Ticaret
|13,80
|4,94
|78,35
|Petkim
|4,17
|-1,42
|9,45
|Petrokent Turizm
|890,10
|10,00
|594,85
|Pınar Et ve Un
|23,74
|4,12
|158,89
|Pınar Su
|8,50
|1,43
|266,38
|Pınar Süt
|18,80
|3,13
|48,38
|Plastikkart
|11,22
|3,70
|21,04
|Polisan Holding
|3,02
|0,00
|0,08
|Politeknik Metal
|252,20
|-5,72
|231,53
|Prizma Press Matbaacılık
|4,29
|1,42
|-0,23
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.225,40
|0,10
|10,62
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,90
|0,46
|2,17
|QNB Finansbank
|69,20
|-0,50
|84,53
|Ral Yatırım Holding
|4,97
|-1,00
|89,37
|Ray Sigorta
|14,00
|-8,32
|309,36
|Reysaş GMYO
|4,96
|3,77
|8,06
|Reysaş Lojistik
|6,84
|9,97
|56,16
|Rhea Girişim
|2,52
|2,02
|111,76
|Rodrigo Tekstil
|6,38
|10,00
|252,49
|Royal Halı
|4,66
|3,79
|240,15
|RTA Laboratuvarları
|49,00
|-3,26
|2012,07
|Sabancı Holding
|7,45
|0,81
|-18,31
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,77
|9,90
|210,55
|Sanel Mühendislik
|3,45
|-0,29
|17,59
|Sanifoam Sünger
|9,07
|-6,69
|81,40
|Sanko Pazarlama
|8,27
|-0,60
|13,50
|Saray Matbaacılık
|3,55
|-0,56
|174,60
|Sarkuysan
|6,68
|9,69
|110,23
|Sasa Polyester
|16,78
|0,00
|117,08
|Say Reklamcılık
|5,76
|0,35
|157,14
|Sekuro Plastik
|13,33
|-6,78
|148,69
|Selçuk Ecza Deposu
|8,52
|0,71
|42,84
|Selçuk Gıda
|4,46
|6,19
|313,84
|Senkron Güvenlik
|3,02
|-9,58
|10,62
|Serve Film Prodüksiyon
|17,10
|1,60
|975,47
|Servet GMYO
|24,96
|-0,08
|193,65
|Seyitler Kimya
|12,65
|6,75
|86,30
|Silverline Endüstri
|4,05
|3,32
|87,50
|Sinpaş GMYO
|1,67
|-1,18
|43,97
|Smartiks Yazılım
|8,24
|1,23
|-16,00
|Soda Sanayii
|7,74
|2,79
|30,59
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,22
|-9,97
|425,71
|Söktaş
|4,45
|-0,89
|161,69
|Sönmez Filament
|18,60
|-9,97
|281,15
|Sönmez Pamuklu
|15,41
|-8,87
|213,21
|Sumaş Suni Tahta
|35,50
|-9,97
|261,77
|Şeker Fin. Kir.
|4,24
|1,19
|-11,30
|Şekerbank
|1,54
|1,99
|17,56
|Şişe Cam
|6,79
|1,49
|32,57
|Şok Marketler
|12,29
|-0,49
|14,22
|T. Halk Bankası
|5,03
|1,00
|-14,89
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|47,48
|-1,25
|8,90
|T.S.K.B.
|1,09
|3,81
|-9,92
|T.Tuborg
|14,81
|-1,27
|24,45
|Taç Tarım Ürünleri
|10,72
|9,95
|243,59
|Tat Gıda
|10,25
|2,30
|68,48
|TAV Havalimanları
|15,07
|0,27
|-44,52
|Taze Kuru Gıda
|642,80
|9,99
|8778,45
|Tek-Art Turizm
|1,57
|1,95
|24,60
|Tekfen Holding
|15,44
|2,86
|-16,77
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,25
|2,11
|72,62
|Temapol Polimer Plastik
|8,60
|7,50
|64,75
|TGS Dış Ticaret
|8,58
|-3,27
|83,73
|Tofaş Oto. Fab.
|23,16
|-0,17
|-0,61
|Torunlar GMYO
|3,67
|0,55
|33,45
|Trabzon Liman
|28,14
|-9,98
|163,98
|Trabzonspor Sportif
|5,24
|-2,78
|143,72
|Trakya Cam
|4,52
|3,20
|33,29
|Trend GMYO
|6,05
|-2,26
|175,00
|TSKB GMYO
|2,60
|1,96
|172,26
|Tuğçelik
|5,76
|0,70
|45,82
|Tukaş
|9,96
|0,91
|-19,35
|Turcas Petrol
|3,63
|1,68
|35,96
|Turkcell
|15,58
|3,18
|12,90
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,61
|3,12
|18,72
|Tüpraş
|79,30
|0,06
|-37,46
|Türk Hava Yolları
|10,50
|-0,66
|-27,39
|Türk Prysmian Kablo
|9,25
|-0,11
|258,46
|Türk Telekom
|6,77
|0,00
|-6,17
|Türk Traktör
|98,15
|1,29
|85,50
|Türker Proje Gayrimenkul
|86,90
|-0,91
|106,90
|Türkiye Sigorta
|5,61
|0,36
|157,60
|Ufuk Yatırım
|13,40
|-9,95
|419,38
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,91
|-1,02
|212,28
|Ulusoy Elektrik
|51,90
|0,00
|95,11
|Ulusoy Un Sanayi
|10,39
|2,06
|171,99
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,70
|1,80
|40,09
|Utopya Turizm
|12,00
|5,17
|143,90
|Uzertaş Boya
|16,12
|9,96
|626,13
|Ülker Bisküvi
|23,00
|0,44
|2,86
|Vakıf Fin. Kir.
|3,87
|5,16
|82,76
|Vakıf GMYO
|3,36
|0,60
|94,11
|Vakıf Yat. Ort.
|8,61
|0,58
|372,78
|Vakıflar Bankası
|3,98
|2,84
|-27,77
|Vakko Tekstil
|6,04
|2,55
|33,04
|Vanet Gıda
|3,91
|9,83
|173,43
|Verusa Holding
|41,00
|-0,92
|121,02
|Verusaturk Girisim
|7,04
|0,43
|33,87
|Vestel
|16,99
|-0,59
|34,63
|Vestel Beyaz Eşya
|26,82
|-1,11
|27,12
|Viking Kağıt
|5,81
|9,83
|210,70
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,56
|-0,22
|88,43
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,02
|1,00
|-18,55
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|36,46
|9,95
|482,79
|Yataş
|8,52
|0,35
|16,08
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,86
|0,70
|77,64
|Yeni Gimat GMYO
|12,42
|0,57
|3,75
|Yeşil GMYO
|0,89
|0,00
|39,06
|Yeşil Yapı
|1,03
|1,98
|56,06
|Yeşil Yatırım Holding
|19,95
|9,98
|77,65
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.975,00
|1,62
|476,40
|Yonga Mobilya
|48,16
|-9,98
|421,63
|Yükselen Çelik
|6,66
|0,30
|117,29
|Yünsa
|13,17
|1,93
|30,81
|Zorlu Enerji
|2,59
|-0,38
|58,90
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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