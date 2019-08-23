Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
23.08.2019 18:38
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.200,10
|0,79
|494,74
|İş Bankası (C)
|5,49
|2,62
|21,19
|İş Bankası (Kur.)
|170.000,00
|249,78
|İş Fin.Kir.
|2,10
|-0,94
|-54,64
|İş Girişim
|2,51
|1,62
|23,04
|İş GMYO
|0,86
|0,00
|-20,37
|İş Y. Men. Değ.
|3,90
|5,41
|111,17
|İş Yat. Ort.
|1,25
|5,04
|69,35
|İşbir Holding
|369,50
|-5,26
|168,93
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|0,00
|-60,71
|İttifak Holding
|5,99
|0,34
|93,23
|İz Hayvancılık Tarım
|4,52
|-1,74
|-31,41
|İzmir Demir Çelik
|1,56
|2,63
|-6,02
|İzmir Fırça
|1,61
|1,26
|-22,22
|İzocam
|20,06
|-0,10
|-6,35
|Jantsa Jant Sanayi
|35,30
|4,50
|36,76
|Kafein Yazılım
|6,43
|1,74
|-6,65
|Kapital Yat. Holding
|1,52
|-13,14
|-47,04
|Kaplamin
|5,99
|-1,16
|66,39
|Kardemir (A)
|2,01
|1,52
|17,43
|Kardemir (B)
|2,00
|2,04
|16,21
|Kardemir (D)
|2,04
|2,51
|-0,77
|Karel Elektronik
|8,39
|4,22
|101,20
|Karsan Otomotiv
|1,08
|0,93
|-15,62
|Karsu Tekstil
|2,06
|5,64
|64,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,30
|-3,28
|43,24
|Kartonsan
|297,50
|-0,37
|-6,73
|Katmerciler Ekipman
|2,44
|1,67
|-18,90
|Kent Gıda
|111,70
|-0,27
|-6,13
|Kerevitaş Gıda
|1,97
|1,03
|9,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|-4,17
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,76
|0,00
|0,57
|Klimasan Klima
|11,55
|3,03
|197,69
|Koç Holding
|17,88
|2,94
|29,11
|Konfrut Gıda
|36,00
|2,68
|50,75
|Konya Çimento
|170,70
|1,91
|-4,10
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,64
|-0,09
|23,03
|Koza Altın
|64,75
|0,54
|26,22
|Koza Madencilik
|8,13
|-0,49
|12,60
|Körfez GMYO
|1,40
|-2,10
|14,75
|Kristal Kola
|0,88
|0,00
|-16,19
|Kron Telekomünikasyon
|8,44
|0,60
|-2,99
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,78
|3,55
|66,16
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,09
|5,83
|-3,54
|Kütahya Porselen
|4,91
|1,24
|7,91
|Lider Faktoring
|2,12
|-0,93
|-5,78
|Link Bilgisayar
|9,30
|0,22
|11,78
|Logo Yazılım
|39,26
|-1,85
|44,66
|Lokman Hekim Sağlık
|3,48
|2,35
|-22,67
|Lüks Kadife
|5,35
|2,29
|10,31
|Makina Takım
|1,35
|-0,74
|-12,34
|Mardin Çimento
|2,68
|-0,37
|-3,49
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|1,52
|8,06
|Marmaris Altınyunus
|18,84
|1,73
|7,29
|Marshall
|26,50
|0,00
|5,08
|Martı GMYO
|0,64
|3,23
|-1,54
|Martı Otel
|0,68
|1,49
|17,24
|Mavi Giyim
|37,22
|1,86
|15,52
|Mazhar Zorlu Holding
|4,87
|-2,60
|27,82
|Mega Polietilen
|1,81
|-2,16
|-11,27
|Menderes Tekstil
|0,65
|1,56
|-9,72
|Mensa
|0,16
|-5,88
|14,29
|Merit Turizm
|11,99
|-4,00
|100,17
|Merko Gıda
|0,68
|0,00
|-32,67
|Metal Gayrimenkul
|0,69
|0,00
|-20,69
|Metemtur Otelcilik
|1,48
|2,07
|40,95
|Metro Holding
|1,21
|4,31
|59,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,16
|0,00
|5,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,36
|-1,45
|15,25
|Migros Ticaret
|18,61
|1,14
|24,90
|Milpa
|1,49
|0,00
|4,24
|Mistral GMYO
|1,26
|-1,56
|-17,65
|MLP Sağlık
|13,59
|14,11
|27,01
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|5,00
|-4,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,39
|1,46
|-25,27
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.052,60
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,20
|0,81
|Net Holding
|1,53
|1,32
|-21,94
|Netaş Telekom.
|6,34
|1,44
|-1,86
|Niğbaş Niğde Beton
|12,90
|3,53
|222,50
|Nuh Çimento
|6,12
|0,16
|-11,69
|Nurol GMYO
|2,12
|0,00
|0,95
|Odaş Elektrik
|1,40
|-0,71
|-0,57
|Olmuksan-IP
|3,23
|1,25
|-4,15
|Orge Enerji Elektrik
|3,31
|1,85
|6,09
|Orma Orman Mahsulleri
|1,10
|0,00
|-8,33
|Osmanlı Menkul
|1,47
|2,08
|-14,53
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,94
|0,00
|-12,96
|Otokar
|128,00
|3,14
|49,03
|Oyak Yat. Ort.
|2,14
|-2,73
|35,16
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,80
|2,27
|76,47
|Özak GMYO
|1,46
|2,10
|0,75
|Özbal Çelik Boru
|1,23
|-2,38
|-10,87
|Özderici GMYO
|0,81
|0,00
|-65,53
|Özerden Plastik
|2,56
|-1,16
|5,02
|Panora GMYO
|4,20
|-1,41
|14,23
|Park Elek.Madencilik
|3,01
|-0,66
|24,90
|Parsan
|14,28
|1,56
|63,01
|Pegasus
|69,30
|1,54
|202,36
|Peker GMYO
|3,13
|0,32
|-61,94
|Penguen Gıda
|1,40
|0,72
|29,63
|Pera GMYO
|0,58
|1,75
|-24,68
|Pergamon Dış Ticaret
|6,09
|0,83
|-0,29
|Petkim
|3,36
|1,82
|-14,67
|Petrokent Turizm
|76,95
|1,25
|12,01
|Pınar Et ve Un
|6,34
|1,28
|42,89
|Pınar Su
|1,33
|-1,48
|6,40
|Pınar Süt
|6,41
|0,94
|3,11
|Plastikkart
|3,19
|0,95
|18,15
|Polisan Holding
|2,21
|1,38
|-26,70
|Politeknik Metal
|69,75
|-0,50
|98,91
|Prizma Press Matbaacılık
|3,07
|-0,32
|98,06
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.095,00
|0,18
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,09
|2,00
|-39,85
|QNB Finansbank
|6,12
|0,66
|-32,08
|Ral Yatırım Holding
|4,96
|-0,60
|169,57
|Ray Sigorta
|2,12
|0,47
|52,52
|Reysaş GMYO
|1,14
|-3,39
|65,22
|Reysaş Lojistik
|0,99
|-1,00
|33,78
|Rhea Girişim
|0,71
|4,41
|7,58
|Rodrigo Tekstil
|4,88
|0,00
|156,84
|Royal Halı
|0,86
|0,00
|-13,13
|RTA Laboratuvarları
|1,17
|0,86
|-27,93
|Sabancı Holding
|8,83
|5,12
|22,09
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,58
|1,94
|1,92
|Salix Yatırım Holding
|4,00
|5,26
|3,90
|Sanel Mühendislik
|4,88
|0,62
|123,85
|Sanifoam Sünger
|1,87
|-0,53
|49,60
|Sanko Pazarlama
|2,48
|-1,98
|25,00
|Saray Matbaacılık
|1,17
|6,36
|17,00
|Sarkuysan
|3,36
|1,82
|6,91
|Sasa Polyester
|5,91
|4,05
|2,85
|Say Reklamcılık
|0,98
|0,00
|4,26
|Sekuro Plastik
|2,53
|-0,39
|-14,53
|Selçuk Ecza Deposu
|4,84
|2,54
|78,04
|Selçuk Gıda
|1,70
|-6,08
|27,82
|Senkron Güvenlik
|2,03
|-1,46
|103,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,89
|-5,50
|-3,08
|Servet GMYO
|4,10
|0,00
|-12,77
|Seyitler Kimya
|5,30
|0,38
|37,66
|Silverline Endüstri
|1,17
|0,00
|-12,69
|Sinpaş GMYO
|0,75
|-7,41
|102,70
|Smartiks Yazılım
|2,46
|0,41
|Soda Sanayii
|5,64
|0,18
|-16,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,84
|0,59
|23,28
|Söktaş
|1,54
|-3,14
|21,26
|Sönmez Filament
|4,53
|-7,93
|45,19
|Sönmez Pamuklu
|3,63
|2,83
|16,35
|Sumaş Suni Tahta
|6,00
|0,84
|-10,39
|Şeker Fin. Kir.
|3,65
|1,11
|29,43
|Şekerbank
|0,90
|0,00
|-18,18
|Şişe Cam
|4,27
|3,14
|-22,11
|Şok Marketler
|10,75
|0,47
|0,00
|T. Halk Bankası
|5,65
|3,86
|-19,52
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,60
|7,81
|-31,76
|T.S.K.B.
|0,85
|0,00
|4,94
|T.Tuborg
|7,81
|-0,89
|-1,56
|Taç Tarım Ürünleri
|3,63
|-28,26
|Tat Gıda
|4,72
|0,85
|23,56
|TAV Havalimanları
|23,06
|0,26
|4,86
|Taze Kuru Gıda
|5,42
|4,43
|-20,29
|Tek-Art Turizm
|0,69
|1,47
|-18,82
|Tekfen Holding
|21,68
|4,73
|10,44
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,03
|0,00
|-31,65
|Temapol Polimer Plastik
|3,12
|-0,95
|1,96
|TGS Dış Ticaret
|3,52
|-1,40
|49,79
|Tofaş Oto. Fab.
|17,80
|1,37
|14,75
|Torunlar GMYO
|1,84
|0,00
|21,85
|Trabzon Liman
|6,83
|1,49
|-0,71
|Trabzonspor Sportif
|1,10
|0,92
|-20,06
|Trakya Cam
|2,54
|2,83
|-12,08
|Trend GMYO
|1,37
|-1,44
|7,87
|TSKB GMYO
|0,78
|-1,27
|-4,88
|Tuğçelik
|2,34
|-5,26
|9,86
|Tukaş
|4,37
|1,39
|163,25
|Turcas Petrol
|1,58
|7,48
|12,06
|Turkcell
|12,58
|0,40
|3,37
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,83
|0,52
|-14,89
|Tüpraş
|132,00
|-1,49
|26,51
|Türk Hava Yolları
|11,19
|-0,44
|-30,54
|Türk Prysmian Kablo
|1,95
|-0,51
|13,07
|Türk Telekom
|5,41
|2,66
|38,72
|Türk Traktör
|37,00
|2,78
|6,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,00
|2,13
|-25,33
|Ufuk Yatırım
|1,93
|14,20
|69,30
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,54
|0,00
|35,09
|Ulusoy Elektrik
|26,08
|1,32
|63,41
|Ulusoy Un Sanayi
|2,50
|0,81
|20,19
|Umpaş Holding
|0,38
|-2,56
|-30,91
|Uşak Seramik
|1,13
|-1,74
|1,80
|Utopya Turizm
|3,30
|2,80
|-19,51
|Uzertaş Boya
|1,15
|1,77
|91,67
|Ülker Bisküvi
|17,47
|1,63
|19,09
|Ünye Çimento
|2,59
|1,17
|-22,58
|Vakıf Fin. Kir.
|1,56
|0,65
|-12,36
|Vakıf GMYO
|1,75
|-0,57
|-10,11
|Vakıf Yat. Ort.
|1,74
|-1,69
|14,47
|Vakıflar Bankası
|4,54
|3,42
|16,41
|Vakko Tekstil
|3,40
|-0,29
|30,35
|Vanet Gıda
|1,58
|0,64
|21,54
|Verusa Holding
|14,84
|0,27
|-10,60
|Verusaturk Girisim
|3,17
|0,63
|-4,23
|Vestel
|10,63
|0,28
|91,53
|Vestel Beyaz Eşya
|15,10
|0,53
|54,59
|Viking Kağıt
|0,95
|1,06
|-13,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,07
|13,11
|20,35
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,51
|2,87
|56,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,78
|2,96
|-0,36
|Yataş
|5,29
|-2,22
|18,34
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,80
|1,27
|-14,89
|Yeni Gimat GMYO
|8,70
|0,69
|21,16
|Yeşil GMYO
|0,26
|0,00
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,48
|0,85
|-1,56
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.250,00
|-2,17
|2,32
|Yonga Mobilya
|6,73
|-2,60
|3,69
|Yünsa
|4,04
|7,73
|-3,23
|Zorlu Enerji
|1,16
|3,57
|-5,69
(Son)
Kaynak: AA