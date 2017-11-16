Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.351,00 9,03
İş Bankası (B) 1.125,00 -6,09 15,43
İş Bankası (C) 6,55 -1,80 31,58
İş Bankası (Kur.) 8.149,90 31,52
İş Fin.Kir. 1,47 -2,65 42,18
İş Girişim 1,55 -1,27 3,33
İş GMYO 1,28 -0,78 -7,40
İş Yat. Men. Değ. 2,17 -1,81 88,72
İş Yat. Ort. 0,90 0,00 7,14
İşbir Holding 170,90 -0,64 69,04
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 0,00 44,34
İttifak Holding 2,01 -0,99 12,92
İz Hayvancılık Tarım 1,62 -6,36 19,12
İzmir Demir Çelik 2,93 -0,68 10,57
İzmir Fırça 5,06 1,00 392,86
İzocam 25,78 -1,98 5,05
Jantsa Jant Sanayi 31,00 -0,51 50,59
Kapital Yat. Holding 0,86 -10,42 114,36
Kaplamin 2,90 -7,05 198,97
Kardemir (A) 2,31 -2,12 63,83
Kardemir (B) 2,50 -1,57 68,92
Kardemir (D) 2,24 -0,44 94,78
Karel Elektronik 5,40 -2,70 185,71
Karsan Otomotiv 1,50 -4,46 38,89
Karsu Tekstil 1,85 -2,63 340,48
Karsusan Su Ürünleri San. 5,88 3,16 140,00
Kartonsan 274,50 -0,25 6,88
Katmerciler Ekipman 12,41 -3,05 69,54
Kent Gıda 135,80 -1,67 4,86
Kerevitaş Gıda 59,20 5,71 67,14
Kervansaray Yat. Holding 0,37 0,00 68,18
Kiler GMYO 4,10 -3,53 169,74
Kipa Ticaret 2,65 -1,12 69,87
Klimasan Klima 5,64 -1,74 -25,98
Koç Holding 16,90 1,08 25,01
Konfrut Gıda 15,20 0,00 23,58
Konya Çimento 249,40 0,12 -3,85
Kordsa Global 6,68 -0,74 7,36
Koza Altın 29,82 -0,73 82,50
Koza Madencilik 5,28 -1,86 146,73
Körfez GMYO 1,60 -0,62 6,67
Kristal Kola 1,90 -2,06 32,87
Kron Telekomünikasyon 14,40 -3,36 187,05
Kuştur Kuşadası Turizm 11,00 42,11
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,02 2,55 29,65
Kütahya Porselen 6,08 2,53 -16,00
Lider Faktoring 4,30 -4,66 -7,13
Link Bilgisayar 9,27 -3,44 51,97
Logo Yazılım 58,75 -2,08 8,10
Lokman Hekim Sağlık 4,75 4,40 22,38
Lüks Kadife 4,31 -0,23 10,51
Makina Takım 1,82 -2,67 29,08
Mardin Çimento 4,44 -0,45 2,12
Marka Yatırım Holding 1,90 0,00 111,11
Marmaris Altınyunus 18,60 2,54 -2,62
Marshall 40,44 -2,13 17,22
Martı GMYO 1,66 3,75 336,84
Martı Otel 0,83 -5,68 130,56
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 56,40 -0,97
Mazhar Zorlu Holding 3,78 -1,82 223,08
MCT Danışmanlık 6,35 -0,78 26,75
Mega Polietilen 1,09 -1,80 17,20
Menderes Tekstil 0,81 -1,22 35,00
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 5,41 -3,39 33,58
Merko Gıda 1,20 -2,44 6,19
Metal Gayrimenkul 1,06 8,16 41,33
Metemtur Otelcilik 1,27 -2,31 -10,56
Metro Holding 0,95 -2,06 5,56
Metro Petrol ve Tesisleri 2,31 -2,53 -21,43
Migros Ticaret 27,66 -4,42 57,34
Milpa 2,04 -2,86 112,50
Mish Dekorasyon 0,27 -3,57 8,00
Mistral GMYO 5,94 0,51
MMC San. ve Tic. Yat. 0,92 -1,08 84,00
Mondi Tire Kutsan 1,73 -3,35 44,17
Net Holding 1,94 0,52 -36,40
Netaş Telekom. 18,41 5,68 84,28
Niğbaş Niğde Beton 0,81 -3,57 6,58
Nuh Çimento 9,54 -0,52 2,82
Nurol GMYO 4,40 -4,35 6,80
Odaş Elektrik 5,12 -3,21 72,80
Olmuksan-IP 10,26 -0,87 10,92
Orge Enerji Elektrik 9,96 -1,78 71,61
Orma Orman Mahsulleri 1,08 6,93 11,34
Osmanlı Menkul 3,30 -10,81 10,37
Ostim Endüstriyel Yat 1,52 -2,56 -22,70
Otokar 119,40 2,93 -8,62
Oyak Yat. Ort. 1,01 0,00 38,36
Oylum Sınai Yatırımlar 1,78 0,00 -5,32
Özak GMYO 2,39 0,00 27,81
Özbal Çelik Boru 2,48 -1,98 67,57
Özderici GMYO 1,46 -2,67 15,87
Özerden Plastik 3,20 0,63 31,79
Panora GMYO 4,00 0,76 -0,12
Park Elek.Madencilik 3,69 -4,40 80,88
Parsan 10,23 -1,16 22,66
Pegasus 25,64 -1,16 81,20
Penguen Gıda 2,09 -5,86 8,29
Pera GMYO 0,76 -3,80 90,00
Pergamon Dış Ticaret 4,70 3,75 32,91
Petkim 6,41 0,63 88,21
Petrokent Turizm 43,84 -0,32 -0,36
Pimaş 4,41 0,23 62,73
Pınar Et ve Un 9,44 -0,32 0,41
Pınar Su 1,77 -3,80 0,00
Pınar Süt 12,53 0,00 -15,88
Plastikkart 2,71 0,00 -1,45
Polisan Holding 8,90 0,45 33,56
Politeknik Metal 31,00 -0,83 77,50
Prizma Press Matbaacılık 1,55 -0,64 -33,48
Ray Sigorta 1,60 -2,44 175,86
Reysaş GMYO 1,17 -3,31 74,63
Reysaş Lojistik 1,14 -0,87 44,30
Rhea Girişim 1,11 -2,63 0,91
Rodrigo Tekstil 2,55 0,00 2,82
Royal Halı 0,88 -4,35 -8,33
RTA Laboratuvarları 2,66 -3,27 32,67
Sabancı Holding 11,02 0,18 22,90
Salix Yatırım Holding 7,90 0,00 117,03
Sanel Mühendislik 1,64 -1,20 -7,34
Sanifoam Sünger 1,56 -7,14 30,00
Sanko Pazarlama 3,29 1,86 56,83
Saray Matbaacılık 1,07 -1,83 5,94
Sarkuysan 2,81 0,00 52,42
Sasa Polyester 5,94 -1,00 155,32
Say Reklamcılık 1,43 -1,38 -15,38
Sekuro Plastik 7,20 1,12 -18,18
Selçuk Ecza Deposu 3,25 -1,22 8,33
Selçuk Gıda 0,29 -3,33 -3,33
Senkron Güvenlik 2,10 0,00 11,11
Serve Kırtasiye 0,67 -5,63 13,56
Servet GMYO 3,15 -0,63 10,53
Seyitler Kimya 5,94 2,41 192,61
Silverline Endüstri 2,27 -2,16 102,68
Sinpaş GMYO 0,70 0,00 20,69
Soda Sanayii 5,10 0,20 20,76
Sodaş Sodyum Sanayii 3,76 -0,27 55,97
Söktaş 1,66 -2,92 -13,15
Sönmez Filament 3,66 0,00 48,18
Sönmez Pamuklu 4,20 1,20 104,88
Şeker Fin. Kir. 2,24 0,00 91,73
Şekerbank 1,32 -2,22 11,86
Şişe Cam 4,46 0,45 31,12
T. Halk Bankası 10,64 5,87 15,71
T. Kalkınma Bank. 5,20 -2,62 83,75
T.S.K.B. 1,42 1,43 21,25
T.Tuborg 10,34 -4,17 36,01
Taç Tarım Ürünleri 2,41 -1,63 0,42
Tat Gıda 4,77 -2,65 -14,50
TAV Havalimanları 18,12 1,68 35,14
Taze Kuru Gıda 7,39 0,00 -9,88
Tek-Art Turizm 0,74 0,00 21,31
Tekfen Holding 13,69 -4,00 119,88
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,84 -3,59 43,20
Temapol Polimer Plastik 4,21 -2,77 -55,17
TGS Dış Ticaret 3,53 -1,94 -5,11
Tofaş Oto. Fab. 32,92 0,92 37,13
Torunlar GMYO 6,57 0,15 61,67
Trabzonspor Sportif 2,15 -0,46 -24,30
Trakya Cam 4,29 -0,23 88,98
Transtürk Hold. 0,35 -7,89 -7,89
TSKB GMYO 0,71 1,43 7,58
Tuğçelik 2,99 -0,99 -24,87
Tukaş 2,16 -0,92 60,00
Turcas Petrol 2,36 -1,67 65,64
Turkcell 14,24 -0,07 57,32
Tümosan Motor ve Traktör 7,04 -1,40 -4,99
Tüpraş 121,50 -0,74 84,59
Türk Hava Yolları 10,10 0,00 101,60
Türk Prysmian Kablo 2,58 0,78 27,81
Türk Telekom 5,84 1,39 10,61
Türk Traktör 76,15 -0,20 7,70
Türker Proje Gayrimenkul 38,36 -0,83 10,87
Ufuk Yatırım 2,30 -4,17 101,75
Ulaşlar Turizm Yat. 1,55 4,03 32,48
Ulusoy Elektrik 16,70 -3,86 135,09
Ulusoy Un Sanayi 2,64 3,53 48,31
Umpaş Holding 0,67 0,00 52,27
Uşak Seramik 2,22 -2,20 60,87
Utopya Turizm 3,25 -6,61 46,40
Uzertaş Boya 0,92 0,00 6,98
Ülker Bisküvi 18,17 -1,46 13,64
Ünye Çimento 4,33 -1,37 7,47
Vakıf Fin. Kir. 1,96 -2,00 59,46
Vakıf GMYO 2,53 -2,32 11,84
Vakıf Yat. Ort. 1,33 -1,48 17,70
Vakıflar Bankası 5,77 -1,03 33,61
Vakko Tekstil 3,07 1,66 50,49
Vanet Gıda 1,55 -0,64 -34,04
Verusa Holding 17,87 -0,45 23,80
Verusaturk Girisim 2,27 0,89 -25,34
Vestel 7,71 -1,78 21,42
Vestel Beyaz Eşya 9,34 -0,11 -15,92
Viking Kağıt 1,28 6,67 40,01
Yapı Kredi Koray GMYO 2,08 0,00 73,33
Yapı ve Kredi Bank. 4,50 1,81 31,20
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,69 -0,37 68,12
Yataş 26,32 -2,52 400,38
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,93 -1,53 -14,60
Yazıcılar Holdıng 23,16 -3,10 78,28
Yeni Gimat GMYO 12,40 -0,72 -3,91
Yeşil GMYO 0,79 8,22 38,60
Yeşil Yapı 1,02 2,00 14,61
Yeşil Yatırım Holding 17,30 8,13 2009,76
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.860,00 0,00 12,03
Yonga Mobilya 285,00 16,80
Yünsa 4,08 -2,63 63,20
Zorlu Enerji 1,43 -2,05 22,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)