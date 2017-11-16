Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.351,00 9,03 İş Bankası (B) 1.125,00 -6,09 15,43 İş Bankası (C) 6,55 -1,80 31,58 İş Bankası (Kur.) 8.149,90 31,52 İş Fin.Kir. 1,47 -2,65 42,18 İş Girişim 1,55 -1,27 3,33 İş GMYO 1,28 -0,78 -7,40 İş Yat. Men. Değ. 2,17 -1,81 88,72 İş Yat. Ort. 0,90 0,00 7,14 İşbir Holding 170,90 -0,64 69,04 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 0,00 44,34 İttifak Holding 2,01 -0,99 12,92 İz Hayvancılık Tarım 1,62 -6,36 19,12 İzmir Demir Çelik 2,93 -0,68 10,57 İzmir Fırça 5,06 1,00 392,86 İzocam 25,78 -1,98 5,05 Jantsa Jant Sanayi 31,00 -0,51 50,59 Kapital Yat. Holding 0,86 -10,42 114,36 Kaplamin 2,90 -7,05 198,97 Kardemir (A) 2,31 -2,12 63,83 Kardemir (B) 2,50 -1,57 68,92 Kardemir (D) 2,24 -0,44 94,78 Karel Elektronik 5,40 -2,70 185,71 Karsan Otomotiv 1,50 -4,46 38,89 Karsu Tekstil 1,85 -2,63 340,48 Karsusan Su Ürünleri San. 5,88 3,16 140,00 Kartonsan 274,50 -0,25 6,88 Katmerciler Ekipman 12,41 -3,05 69,54 Kent Gıda 135,80 -1,67 4,86 Kerevitaş Gıda 59,20 5,71 67,14 Kervansaray Yat. Holding 0,37 0,00 68,18 Kiler GMYO 4,10 -3,53 169,74 Kipa Ticaret 2,65 -1,12 69,87 Klimasan Klima 5,64 -1,74 -25,98 Koç Holding 16,90 1,08 25,01 Konfrut Gıda 15,20 0,00 23,58 Konya Çimento 249,40 0,12 -3,85 Kordsa Global 6,68 -0,74 7,36 Koza Altın 29,82 -0,73 82,50 Koza Madencilik 5,28 -1,86 146,73 Körfez GMYO 1,60 -0,62 6,67 Kristal Kola 1,90 -2,06 32,87 Kron Telekomünikasyon 14,40 -3,36 187,05 Kuştur Kuşadası Turizm 11,00 42,11 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,02 2,55 29,65 Kütahya Porselen 6,08 2,53 -16,00 Lider Faktoring 4,30 -4,66 -7,13 Link Bilgisayar 9,27 -3,44 51,97 Logo Yazılım 58,75 -2,08 8,10 Lokman Hekim Sağlık 4,75 4,40 22,38 Lüks Kadife 4,31 -0,23 10,51 Makina Takım 1,82 -2,67 29,08 Mardin Çimento 4,44 -0,45 2,12 Marka Yatırım Holding 1,90 0,00 111,11 Marmaris Altınyunus 18,60 2,54 -2,62 Marshall 40,44 -2,13 17,22 Martı GMYO 1,66 3,75 336,84 Martı Otel 0,83 -5,68 130,56 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 56,40 -0,97 Mazhar Zorlu Holding 3,78 -1,82 223,08 MCT Danışmanlık 6,35 -0,78 26,75 Mega Polietilen 1,09 -1,80 17,20 Menderes Tekstil 0,81 -1,22 35,00 Mensa 0,14 7,69 Merit Turizm 5,41 -3,39 33,58 Merko Gıda 1,20 -2,44 6,19 Metal Gayrimenkul 1,06 8,16 41,33 Metemtur Otelcilik 1,27 -2,31 -10,56 Metro Holding 0,95 -2,06 5,56 Metro Petrol ve Tesisleri 2,31 -2,53 -21,43 Migros Ticaret 27,66 -4,42 57,34 Milpa 2,04 -2,86 112,50 Mish Dekorasyon 0,27 -3,57 8,00 Mistral GMYO 5,94 0,51 MMC San. ve Tic. Yat. 0,92 -1,08 84,00 Mondi Tire Kutsan 1,73 -3,35 44,17 Net Holding 1,94 0,52 -36,40 Netaş Telekom. 18,41 5,68 84,28 Niğbaş Niğde Beton 0,81 -3,57 6,58 Nuh Çimento 9,54 -0,52 2,82 Nurol GMYO 4,40 -4,35 6,80 Odaş Elektrik 5,12 -3,21 72,80 Olmuksan-IP 10,26 -0,87 10,92 Orge Enerji Elektrik 9,96 -1,78 71,61 Orma Orman Mahsulleri 1,08 6,93 11,34 Osmanlı Menkul 3,30 -10,81 10,37 Ostim Endüstriyel Yat 1,52 -2,56 -22,70 Otokar 119,40 2,93 -8,62 Oyak Yat. Ort. 1,01 0,00 38,36 Oylum Sınai Yatırımlar 1,78 0,00 -5,32 Özak GMYO 2,39 0,00 27,81 Özbal Çelik Boru 2,48 -1,98 67,57 Özderici GMYO 1,46 -2,67 15,87 Özerden Plastik 3,20 0,63 31,79 Panora GMYO 4,00 0,76 -0,12 Park Elek.Madencilik 3,69 -4,40 80,88 Parsan 10,23 -1,16 22,66 Pegasus 25,64 -1,16 81,20 Penguen Gıda 2,09 -5,86 8,29 Pera GMYO 0,76 -3,80 90,00 Pergamon Dış Ticaret 4,70 3,75 32,91 Petkim 6,41 0,63 88,21 Petrokent Turizm 43,84 -0,32 -0,36 Pimaş 4,41 0,23 62,73 Pınar Et ve Un 9,44 -0,32 0,41 Pınar Su 1,77 -3,80 0,00 Pınar Süt 12,53 0,00 -15,88 Plastikkart 2,71 0,00 -1,45 Polisan Holding 8,90 0,45 33,56 Politeknik Metal 31,00 -0,83 77,50 Prizma Press Matbaacılık 1,55 -0,64 -33,48 Ray Sigorta 1,60 -2,44 175,86 Reysaş GMYO 1,17 -3,31 74,63 Reysaş Lojistik 1,14 -0,87 44,30 Rhea Girişim 1,11 -2,63 0,91 Rodrigo Tekstil 2,55 0,00 2,82 Royal Halı 0,88 -4,35 -8,33 RTA Laboratuvarları 2,66 -3,27 32,67 Sabancı Holding 11,02 0,18 22,90 Salix Yatırım Holding 7,90 0,00 117,03 Sanel Mühendislik 1,64 -1,20 -7,34 Sanifoam Sünger 1,56 -7,14 30,00 Sanko Pazarlama 3,29 1,86 56,83 Saray Matbaacılık 1,07 -1,83 5,94 Sarkuysan 2,81 0,00 52,42 Sasa Polyester 5,94 -1,00 155,32 Say Reklamcılık 1,43 -1,38 -15,38 Sekuro Plastik 7,20 1,12 -18,18 Selçuk Ecza Deposu 3,25 -1,22 8,33 Selçuk Gıda 0,29 -3,33 -3,33 Senkron Güvenlik 2,10 0,00 11,11 Serve Kırtasiye 0,67 -5,63 13,56 Servet GMYO 3,15 -0,63 10,53 Seyitler Kimya 5,94 2,41 192,61 Silverline Endüstri 2,27 -2,16 102,68 Sinpaş GMYO 0,70 0,00 20,69 Soda Sanayii 5,10 0,20 20,76 Sodaş Sodyum Sanayii 3,76 -0,27 55,97 Söktaş 1,66 -2,92 -13,15 Sönmez Filament 3,66 0,00 48,18 Sönmez Pamuklu 4,20 1,20 104,88 Şeker Fin. Kir. 2,24 0,00 91,73 Şekerbank 1,32 -2,22 11,86 Şişe Cam 4,46 0,45 31,12 T. Halk Bankası 10,64 5,87 15,71 T. Kalkınma Bank. 5,20 -2,62 83,75 T.S.K.B. 1,42 1,43 21,25 T.Tuborg 10,34 -4,17 36,01 Taç Tarım Ürünleri 2,41 -1,63 0,42 Tat Gıda 4,77 -2,65 -14,50 TAV Havalimanları 18,12 1,68 35,14 Taze Kuru Gıda 7,39 0,00 -9,88 Tek-Art Turizm 0,74 0,00 21,31 Tekfen Holding 13,69 -4,00 119,88 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,84 -3,59 43,20 Temapol Polimer Plastik 4,21 -2,77 -55,17 TGS Dış Ticaret 3,53 -1,94 -5,11 Tofaş Oto. Fab. 32,92 0,92 37,13 Torunlar GMYO 6,57 0,15 61,67 Trabzonspor Sportif 2,15 -0,46 -24,30 Trakya Cam 4,29 -0,23 88,98 Transtürk Hold. 0,35 -7,89 -7,89 TSKB GMYO 0,71 1,43 7,58 Tuğçelik 2,99 -0,99 -24,87 Tukaş 2,16 -0,92 60,00 Turcas Petrol 2,36 -1,67 65,64 Turkcell 14,24 -0,07 57,32 Tümosan Motor ve Traktör 7,04 -1,40 -4,99 Tüpraş 121,50 -0,74 84,59 Türk Hava Yolları 10,10 0,00 101,60 Türk Prysmian Kablo 2,58 0,78 27,81 Türk Telekom 5,84 1,39 10,61 Türk Traktör 76,15 -0,20 7,70 Türker Proje Gayrimenkul 38,36 -0,83 10,87 Ufuk Yatırım 2,30 -4,17 101,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,55 4,03 32,48 Ulusoy Elektrik 16,70 -3,86 135,09 Ulusoy Un Sanayi 2,64 3,53 48,31 Umpaş Holding 0,67 0,00 52,27 Uşak Seramik 2,22 -2,20 60,87 Utopya Turizm 3,25 -6,61 46,40 Uzertaş Boya 0,92 0,00 6,98 Ülker Bisküvi 18,17 -1,46 13,64 Ünye Çimento 4,33 -1,37 7,47 Vakıf Fin. Kir. 1,96 -2,00 59,46 Vakıf GMYO 2,53 -2,32 11,84 Vakıf Yat. Ort. 1,33 -1,48 17,70 Vakıflar Bankası 5,77 -1,03 33,61 Vakko Tekstil 3,07 1,66 50,49 Vanet Gıda 1,55 -0,64 -34,04 Verusa Holding 17,87 -0,45 23,80 Verusaturk Girisim 2,27 0,89 -25,34 Vestel 7,71 -1,78 21,42 Vestel Beyaz Eşya 9,34 -0,11 -15,92 Viking Kağıt 1,28 6,67 40,01 Yapı Kredi Koray GMYO 2,08 0,00 73,33 Yapı ve Kredi Bank. 4,50 1,81 31,20 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,69 -0,37 68,12 Yataş 26,32 -2,52 400,38 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,93 -1,53 -14,60 Yazıcılar Holdıng 23,16 -3,10 78,28 Yeni Gimat GMYO 12,40 -0,72 -3,91 Yeşil GMYO 0,79 8,22 38,60 Yeşil Yapı 1,02 2,00 14,61 Yeşil Yatırım Holding 17,30 8,13 2009,76 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.860,00 0,00 12,03 Yonga Mobilya 285,00 16,80 Yünsa 4,08 -2,63 63,20 Zorlu Enerji 1,43 -2,05 22,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)