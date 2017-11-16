Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.351,00
|9,03
|İş Bankası (B)
|1.125,00
|-6,09
|15,43
|İş Bankası (C)
|6,55
|-1,80
|31,58
|İş Bankası (Kur.)
|8.149,90
|31,52
|İş Fin.Kir.
|1,47
|-2,65
|42,18
|İş Girişim
|1,55
|-1,27
|3,33
|İş GMYO
|1,28
|-0,78
|-7,40
|İş Yat. Men. Değ.
|2,17
|-1,81
|88,72
|İş Yat. Ort.
|0,90
|0,00
|7,14
|İşbir Holding
|170,90
|-0,64
|69,04
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|0,00
|44,34
|İttifak Holding
|2,01
|-0,99
|12,92
|İz Hayvancılık Tarım
|1,62
|-6,36
|19,12
|İzmir Demir Çelik
|2,93
|-0,68
|10,57
|İzmir Fırça
|5,06
|1,00
|392,86
|İzocam
|25,78
|-1,98
|5,05
|Jantsa Jant Sanayi
|31,00
|-0,51
|50,59
|Kapital Yat. Holding
|0,86
|-10,42
|114,36
|Kaplamin
|2,90
|-7,05
|198,97
|Kardemir (A)
|2,31
|-2,12
|63,83
|Kardemir (B)
|2,50
|-1,57
|68,92
|Kardemir (D)
|2,24
|-0,44
|94,78
|Karel Elektronik
|5,40
|-2,70
|185,71
|Karsan Otomotiv
|1,50
|-4,46
|38,89
|Karsu Tekstil
|1,85
|-2,63
|340,48
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,88
|3,16
|140,00
|Kartonsan
|274,50
|-0,25
|6,88
|Katmerciler Ekipman
|12,41
|-3,05
|69,54
|Kent Gıda
|135,80
|-1,67
|4,86
|Kerevitaş Gıda
|59,20
|5,71
|67,14
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|0,00
|68,18
|Kiler GMYO
|4,10
|-3,53
|169,74
|Kipa Ticaret
|2,65
|-1,12
|69,87
|Klimasan Klima
|5,64
|-1,74
|-25,98
|Koç Holding
|16,90
|1,08
|25,01
|Konfrut Gıda
|15,20
|0,00
|23,58
|Konya Çimento
|249,40
|0,12
|-3,85
|Kordsa Global
|6,68
|-0,74
|7,36
|Koza Altın
|29,82
|-0,73
|82,50
|Koza Madencilik
|5,28
|-1,86
|146,73
|Körfez GMYO
|1,60
|-0,62
|6,67
|Kristal Kola
|1,90
|-2,06
|32,87
|Kron Telekomünikasyon
|14,40
|-3,36
|187,05
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,00
|42,11
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,02
|2,55
|29,65
|Kütahya Porselen
|6,08
|2,53
|-16,00
|Lider Faktoring
|4,30
|-4,66
|-7,13
|Link Bilgisayar
|9,27
|-3,44
|51,97
|Logo Yazılım
|58,75
|-2,08
|8,10
|Lokman Hekim Sağlık
|4,75
|4,40
|22,38
|Lüks Kadife
|4,31
|-0,23
|10,51
|Makina Takım
|1,82
|-2,67
|29,08
|Mardin Çimento
|4,44
|-0,45
|2,12
|Marka Yatırım Holding
|1,90
|0,00
|111,11
|Marmaris Altınyunus
|18,60
|2,54
|-2,62
|Marshall
|40,44
|-2,13
|17,22
|Martı GMYO
|1,66
|3,75
|336,84
|Martı Otel
|0,83
|-5,68
|130,56
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|56,40
|-0,97
|Mazhar Zorlu Holding
|3,78
|-1,82
|223,08
|MCT Danışmanlık
|6,35
|-0,78
|26,75
|Mega Polietilen
|1,09
|-1,80
|17,20
|Menderes Tekstil
|0,81
|-1,22
|35,00
|Mensa
|0,14
|7,69
|Merit Turizm
|5,41
|-3,39
|33,58
|Merko Gıda
|1,20
|-2,44
|6,19
|Metal Gayrimenkul
|1,06
|8,16
|41,33
|Metemtur Otelcilik
|1,27
|-2,31
|-10,56
|Metro Holding
|0,95
|-2,06
|5,56
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,31
|-2,53
|-21,43
|Migros Ticaret
|27,66
|-4,42
|57,34
|Milpa
|2,04
|-2,86
|112,50
|Mish Dekorasyon
|0,27
|-3,57
|8,00
|Mistral GMYO
|5,94
|0,51
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,92
|-1,08
|84,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,73
|-3,35
|44,17
|Net Holding
|1,94
|0,52
|-36,40
|Netaş Telekom.
|18,41
|5,68
|84,28
|Niğbaş Niğde Beton
|0,81
|-3,57
|6,58
|Nuh Çimento
|9,54
|-0,52
|2,82
|Nurol GMYO
|4,40
|-4,35
|6,80
|Odaş Elektrik
|5,12
|-3,21
|72,80
|Olmuksan-IP
|10,26
|-0,87
|10,92
|Orge Enerji Elektrik
|9,96
|-1,78
|71,61
|Orma Orman Mahsulleri
|1,08
|6,93
|11,34
|Osmanlı Menkul
|3,30
|-10,81
|10,37
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,52
|-2,56
|-22,70
|Otokar
|119,40
|2,93
|-8,62
|Oyak Yat. Ort.
|1,01
|0,00
|38,36
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,78
|0,00
|-5,32
|Özak GMYO
|2,39
|0,00
|27,81
|Özbal Çelik Boru
|2,48
|-1,98
|67,57
|Özderici GMYO
|1,46
|-2,67
|15,87
|Özerden Plastik
|3,20
|0,63
|31,79
|Panora GMYO
|4,00
|0,76
|-0,12
|Park Elek.Madencilik
|3,69
|-4,40
|80,88
|Parsan
|10,23
|-1,16
|22,66
|Pegasus
|25,64
|-1,16
|81,20
|Penguen Gıda
|2,09
|-5,86
|8,29
|Pera GMYO
|0,76
|-3,80
|90,00
|Pergamon Dış Ticaret
|4,70
|3,75
|32,91
|Petkim
|6,41
|0,63
|88,21
|Petrokent Turizm
|43,84
|-0,32
|-0,36
|Pimaş
|4,41
|0,23
|62,73
|Pınar Et ve Un
|9,44
|-0,32
|0,41
|Pınar Su
|1,77
|-3,80
|0,00
|Pınar Süt
|12,53
|0,00
|-15,88
|Plastikkart
|2,71
|0,00
|-1,45
|Polisan Holding
|8,90
|0,45
|33,56
|Politeknik Metal
|31,00
|-0,83
|77,50
|Prizma Press Matbaacılık
|1,55
|-0,64
|-33,48
|Ray Sigorta
|1,60
|-2,44
|175,86
|Reysaş GMYO
|1,17
|-3,31
|74,63
|Reysaş Lojistik
|1,14
|-0,87
|44,30
|Rhea Girişim
|1,11
|-2,63
|0,91
|Rodrigo Tekstil
|2,55
|0,00
|2,82
|Royal Halı
|0,88
|-4,35
|-8,33
|RTA Laboratuvarları
|2,66
|-3,27
|32,67
|Sabancı Holding
|11,02
|0,18
|22,90
|Salix Yatırım Holding
|7,90
|0,00
|117,03
|Sanel Mühendislik
|1,64
|-1,20
|-7,34
|Sanifoam Sünger
|1,56
|-7,14
|30,00
|Sanko Pazarlama
|3,29
|1,86
|56,83
|Saray Matbaacılık
|1,07
|-1,83
|5,94
|Sarkuysan
|2,81
|0,00
|52,42
|Sasa Polyester
|5,94
|-1,00
|155,32
|Say Reklamcılık
|1,43
|-1,38
|-15,38
|Sekuro Plastik
|7,20
|1,12
|-18,18
|Selçuk Ecza Deposu
|3,25
|-1,22
|8,33
|Selçuk Gıda
|0,29
|-3,33
|-3,33
|Senkron Güvenlik
|2,10
|0,00
|11,11
|Serve Kırtasiye
|0,67
|-5,63
|13,56
|Servet GMYO
|3,15
|-0,63
|10,53
|Seyitler Kimya
|5,94
|2,41
|192,61
|Silverline Endüstri
|2,27
|-2,16
|102,68
|Sinpaş GMYO
|0,70
|0,00
|20,69
|Soda Sanayii
|5,10
|0,20
|20,76
|Sodaş Sodyum Sanayii
|3,76
|-0,27
|55,97
|Söktaş
|1,66
|-2,92
|-13,15
|Sönmez Filament
|3,66
|0,00
|48,18
|Sönmez Pamuklu
|4,20
|1,20
|104,88
|Şeker Fin. Kir.
|2,24
|0,00
|91,73
|Şekerbank
|1,32
|-2,22
|11,86
|Şişe Cam
|4,46
|0,45
|31,12
|T. Halk Bankası
|10,64
|5,87
|15,71
|T. Kalkınma Bank.
|5,20
|-2,62
|83,75
|T.S.K.B.
|1,42
|1,43
|21,25
|T.Tuborg
|10,34
|-4,17
|36,01
|Taç Tarım Ürünleri
|2,41
|-1,63
|0,42
|Tat Gıda
|4,77
|-2,65
|-14,50
|TAV Havalimanları
|18,12
|1,68
|35,14
|Taze Kuru Gıda
|7,39
|0,00
|-9,88
|Tek-Art Turizm
|0,74
|0,00
|21,31
|Tekfen Holding
|13,69
|-4,00
|119,88
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,84
|-3,59
|43,20
|Temapol Polimer Plastik
|4,21
|-2,77
|-55,17
|TGS Dış Ticaret
|3,53
|-1,94
|-5,11
|Tofaş Oto. Fab.
|32,92
|0,92
|37,13
|Torunlar GMYO
|6,57
|0,15
|61,67
|Trabzonspor Sportif
|2,15
|-0,46
|-24,30
|Trakya Cam
|4,29
|-0,23
|88,98
|Transtürk Hold.
|0,35
|-7,89
|-7,89
|TSKB GMYO
|0,71
|1,43
|7,58
|Tuğçelik
|2,99
|-0,99
|-24,87
|Tukaş
|2,16
|-0,92
|60,00
|Turcas Petrol
|2,36
|-1,67
|65,64
|Turkcell
|14,24
|-0,07
|57,32
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,04
|-1,40
|-4,99
|Tüpraş
|121,50
|-0,74
|84,59
|Türk Hava Yolları
|10,10
|0,00
|101,60
|Türk Prysmian Kablo
|2,58
|0,78
|27,81
|Türk Telekom
|5,84
|1,39
|10,61
|Türk Traktör
|76,15
|-0,20
|7,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,36
|-0,83
|10,87
|Ufuk Yatırım
|2,30
|-4,17
|101,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,55
|4,03
|32,48
|Ulusoy Elektrik
|16,70
|-3,86
|135,09
|Ulusoy Un Sanayi
|2,64
|3,53
|48,31
|Umpaş Holding
|0,67
|0,00
|52,27
|Uşak Seramik
|2,22
|-2,20
|60,87
|Utopya Turizm
|3,25
|-6,61
|46,40
|Uzertaş Boya
|0,92
|0,00
|6,98
|Ülker Bisküvi
|18,17
|-1,46
|13,64
|Ünye Çimento
|4,33
|-1,37
|7,47
|Vakıf Fin. Kir.
|1,96
|-2,00
|59,46
|Vakıf GMYO
|2,53
|-2,32
|11,84
|Vakıf Yat. Ort.
|1,33
|-1,48
|17,70
|Vakıflar Bankası
|5,77
|-1,03
|33,61
|Vakko Tekstil
|3,07
|1,66
|50,49
|Vanet Gıda
|1,55
|-0,64
|-34,04
|Verusa Holding
|17,87
|-0,45
|23,80
|Verusaturk Girisim
|2,27
|0,89
|-25,34
|Vestel
|7,71
|-1,78
|21,42
|Vestel Beyaz Eşya
|9,34
|-0,11
|-15,92
|Viking Kağıt
|1,28
|6,67
|40,01
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,08
|0,00
|73,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,50
|1,81
|31,20
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,69
|-0,37
|68,12
|Yataş
|26,32
|-2,52
|400,38
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,93
|-1,53
|-14,60
|Yazıcılar Holdıng
|23,16
|-3,10
|78,28
|Yeni Gimat GMYO
|12,40
|-0,72
|-3,91
|Yeşil GMYO
|0,79
|8,22
|38,60
|Yeşil Yapı
|1,02
|2,00
|14,61
|Yeşil Yatırım Holding
|17,30
|8,13
|2009,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.860,00
|0,00
|12,03
|Yonga Mobilya
|285,00
|16,80
|Yünsa
|4,08
|-2,63
|63,20
|Zorlu Enerji
|1,43
|-2,05
|22,68
(Son)