Borsada günlük işlemler (1)
16.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:59
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,06
|-2,58
|17,05
|Acıpayam Selüloz
|24,98
|9,95
|45,91
|Adel Kalemcilik
|25,32
|-1,63
|-26,04
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,08
|0,33
|10,00
|Afyon Çimento
|4,87
|0,62
|-4,70
|Ak Enerji
|2,00
|-0,50
|-9,50
|Akbank
|6,09
|0,66
|-12,12
|Akçansa
|18,95
|0,91
|14,57
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,47
|-1,98
|2,78
|Akfen GMYO
|4,41
|2,32
|-9,26
|Akın Tekstil
|58,75
|-1,59
|84,98
|Akiş GMYO
|2,44
|0,00
|-12,62
|Akmerkez GMYO
|59,60
|3,38
|-7,44
|Aksa
|17,97
|0,39
|23,17
|Aksa Enerji
|11,60
|1,31
|55,91
|Aksigorta
|10,15
|-1,46
|9,14
|Aksu Enerji
|6,81
|-0,44
|-9,77
|Alarko Carrıer
|446,00
|2,06
|22,23
|Alarko GMYO
|29,02
|-1,02
|10,93
|Alarko Holding
|11,88
|-0,34
|37,50
|Albaraka Türk
|1,97
|0,51
|1,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,06
|0,11
|18,21
|Alkim Kağıt
|18,48
|-2,43
|36,41
|Alkim Kimya
|18,20
|-0,11
|25,19
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,53
|-1,56
|15,53
|Altınyunus Çeşme
|78,80
|-0,88
|57,73
|Anadolu Efes
|24,42
|-2,32
|5,35
|Anadolu Grubu Holding
|27,30
|0,44
|3,76
|Anadolu Hayat Emek.
|11,20
|-1,84
|29,18
|Anadolu Isuzu
|21,80
|-0,46
|21,11
|Anadolu Sigorta
|8,15
|-0,49
|7,95
|Anel Elektrik
|4,60
|2,22
|45,11
|Arçelik
|35,96
|0,39
|18,29
|ARD Bilişim Teknolojileri
|59,95
|0,67
|24,69
|Arena Bilgisayar
|60,20
|-5,94
|75,00
|Armada Bilgisayar
|59,70
|-3,40
|21,64
|Arsan Tekstil
|9,05
|0,56
|24,14
|Arzum Ev Aletleri
|24,34
|-1,38
|-1,14
|Aselsan
|17,24
|-0,23
|-5,53
|Ata GMYO
|6,18
|-2,06
|12,16
|Atakule GMYO
|3,78
|-2,07
|50,00
|Atlantis Yatırım Holding
|5,60
|-3,78
|0,72
|Atlas Yat. Ort.
|1,59
|0,63
|-9,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,71
|-2,35
|3,82
|Avrasya GMYO
|3,24
|-2,99
|23,69
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,53
|-0,28
|10,31
|Avrupa Yatırım Holding
|7,23
|5,39
|20,50
|Ayen Enerji
|7,67
|-5,89
|41,77
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,00
|-2,18
|14,54
|Aygaz
|16,68
|-1,59
|13,86
|Bagfaş
|26,72
|0,68
|33,60
|Bak Ambalaj
|26,30
|-0,15
|30,20
|Balatacılar Balatacılık
|8,95
|9,82
|8,62
|Bantaş Ambalaj
|4,95
|-0,60
|5,54
|Banvit
|55,80
|-0,09
|7,31
|Baştaş Başkent Çimento
|14,70
|-0,41
|-15,37
|Batı Çimento
|16,35
|-2,74
|247,13
|Batısöke Çimento
|3,70
|-0,54
|51,64
|Bayrak Taban Sanayi
|11,95
|5,19
|12,63
|Bera Holding
|24,34
|-1,38
|20,02
|Berkosan Yalıtım
|12,74
|1,43
|42,83
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,54
|9,92
|37,13
|Beyaz Filo
|14,23
|0,07
|39,78
|Bilici Yatırım
|10,91
|9,98
|64,31
|Bim Mağazalar
|72,25
|1,40
|-1,75
|Birko Mensucat
|1,10
|0,00
|-0,90
|Birlik Mensucat
|2,87
|9,96
|-17,05
|Bizim Mağazaları
|15,14
|0,00
|-1,43
|Borusan Mannesmann
|34,60
|1,41
|24,46
|Borusan Yat. Paz.
|496,00
|-0,34
|8,56
|Bosch Fren Sistemleri
|1.201,40
|-0,71
|-3,03
|Bossa
|26,56
|-1,85
|48,80
|Brisa
|29,94
|0,81
|50,15
|Burçelik
|25,78
|-1,38
|22,65
|Burçelik Vana
|34,96
|-1,58
|-29,60
|Bursa Çimento
|4,21
|-0,47
|-15,42
|Carrefoursa
|61,80
|-1,90
|-13,93
|Casa Emtia Petrol
|152,40
|-9,93
|43,77
|Ceo Event Medya
|6,49
|0,00
|0,93
|Coca Cola İçecek
|74,70
|1,91
|14,72
|Cosmos Yat. Holding
|12,00
|0,84
|48,88
|Credıtwest Faktorıng
|5,50
|-2,48
|-6,30
|Çelebi
|302,80
|-3,78
|65,90
|Çelik Halat
|8,87
|-1,44
|-2,50
|Çemaş Döküm
|1,61
|1,90
|-5,44
|Çemtaş
|17,10
|3,32
|7,54
|Çimbeton
|316,60
|-3,27
|6,78
|Çimentaş
|42,20
|-0,71
|16,70
|Çimsa
|22,76
|3,36
|27,87
|Çuhadaroğlu Metal
|7,74
|0,13
|0,13
|Dagi Giyim
|7,51
|-3,59
|-6,94
|Dagi Yatırım Holding
|16,14
|6,18
|25,12
|Dardanel
|33,22
|-1,95
|-0,84
|Datagate Bilgisayar
|16,30
|1,05
|1,18
|Demısaş Döküm
|8,17
|-1,45
|23,60
|Denge Holding
|8,10
|-1,82
|47,81
|Deniz GMYO
|5,81
|0,00
|69,88
|Derimod
|11,55
|-0,60
|18,58
|Derlüks Yatırım Holding
|8,72
|0,23
|-1,13
|Desa Deri
|13,55
|3,36
|39,12
|Despec Bilgisayar
|13,13
|-0,15
|0,54
|Deva Holding
|30,36
|-0,33
|25,77
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|15,95
|-0,75
|47,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,80
|-3,13
|82,31
|Ditaş Doğan
|17,95
|-2,71
|37,78
|DO-CO
|641,00
|-0,16
|1,75
|Doğan Burda
|18,95
|0,91
|-15,55
|Doğan Holding
|3,50
|0,57
|14,01
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,13
|1,95
|34,40
|Doğusan
|5,36
|0,75
|22,37
|Doğuş GMYO
|12,04
|-2,03
|47,37
|Doğuş Otomotiv
|34,80
|9,99
|21,09
|Döktaş Dökümcülük
|36,24
|9,95
|18,35
|Duran Doğan Basım
|13,11
|1,63
|24,98
|Dyo Boya
|16,03
|3,22
|41,11
|Eczacıbaşı İlaç
|7,29
|-0,68
|-2,28
|Eczacıbaşı Yatırım
|59,80
|-0,25
|115,57
|Edip Gayrimenkul
|3,80
|0,80
|14,46
|Ege Endüstri
|1.607,00
|-1,57
|-6,97
|Ege Gübre
|236,00
|-5,33
|62,53
|Ege Profil
|35,84
|1,24
|-6,28
|Ege Seramik
|13,99
|-0,43
|35,96
|Egeplast
|34,00
|-7,00
|2,10
|Ekiz Kimya
|6,99
|-2,24
|-1,96
|Emek Elektrik
|2,72
|3,82
|-4,74
|Eminiş Ambalaj
|26,10
|2,35
|-29,15
|Emlak Konut GMYO
|2,25
|0,90
|5,14
|Enerjisa Enerji
|11,99
|0,59
|-4,16
|Enka İnşaat
|8,19
|-0,73
|11,13
|Erbosan
|64,80
|-0,84
|58,05
|Ereğli Demir Çelik
|16,80
|0,30
|12,53
|Ersu Gıda
|5,20
|1,96
|5,26
|Escort Teknoloji
|7,68
|0,79
|16,89
|Esenboğa Elektrik
|41,72
|-2,66
|119,23
|Etiler Gıda
|6,02
|8,47
|51,26
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,00
|-1,72
|3,90
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,65
|-0,27
|1,39
|Euro Yat. Ort.
|4,51
|-0,88
|0,00
|Euro Yatırım Holding
|3,30
|1,23
|16,20
|Fade Gıda
|15,65
|6,46
|152,83
|Fenerbahçe Futbol
|29,46
|-6,59
|-0,34
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,51
|4,16
|2,20
|F-M İzmit Piston
|168,30
|-1,17
|35,40
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|16,29
|-3,21
|25,02
|Ford Otosan
|208,40
|9,97
|65,40
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,61
|-0,28
|-24,00
|Frigo Pak Gıda
|32,92
|-4,08
|56,91
|Galatasaray Sportif
|4,14
|4,81
|2,22
|Garanti Bankası
|8,86
|1,61
|-14,56
|Garanti Faktoring
|12,18
|0,41
|9,43
|Garanti Yat. Ort.
|3,36
|-7,69
|4,02
|Gedik Y. Men. Değ.
|23,50
|1,03
|86,51
|Gediz Ambalaj
|39,00
|0,62
|45,52
|Gentaş
|5,97
|-1,65
|0,51
|Gersan Elektrik
|7,18
|0,28
|16,94
|Global Men. Değ.
|7,90
|7,78
|31,45
|Global Yat. Holding
|6,25
|5,57
|33,55
|Good-Year
|8,87
|0,57
|6,10
|Göltaş Çimento
|62,20
|-1,89
|50,75
|Gözde Girişim
|8,82
|-3,50
|10,53
|GSD Denizcilik
|6,20
|-1,27
|23,02
|GSD Holding
|2,39
|0,84
|-4,78
|Gübre Fabrik.
|78,50
|-0,32
|-8,77
|Güler Yat. Holding
|10,14
|-0,49
|-6,72
|Halk GMYO
|3,54
|3,51
|10,28
|Hatay Tekstil
|22,12
|-2,47
|58,57
|Hedef Girişim
|4,23
|-2,31
|23,45
|Hektaş
|30,84
|0,46
|61,72
|HUB Girişim
|19,13
|-0,21
|5,11
|Hürriyet Gzt.
|2,18
|0,46
|3,81
|ICBC Turkey Bank
|6,25
|-0,16
|-3,85
|İdealist Danışmanlık
|68,10
|9,05
|405,94
|İdealist GMYO
|10,34
|-1,99
|52,06
|İhlas Ev Aletleri
|1,69
|-0,59
|-10,11
|İhlas Gayrimenkul
|1,19
|0,85
|-4,80
|İhlas Gazetecilik
|3,17
|2,59
|-21,92
|İhlas Holding
|0,92
|-3,16
|-18,05
|İhlas Yayın Holding
|0,98
|-2,00
|-14,04
|İndeks Bilgisayar
|31,10
|-0,38
|62,57
|Info Yatırım
|6,98
|0,00
|8,22
|İntema
|45,82
|-3,94
|14,84
|Inveo Yatırım Holding
|141,10
|-1,40
|219,09
|İpek Doğal Enerji
|13,31
|1,99
|1,76
|İskenderun Demir Çelik
|13,30
|0,45
|31,55
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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