Borsada günlük işlemler (1)
24.09.2020 18:35 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:35
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,83
|6,39
|159,68
|Acıpayam Selüloz
|14,76
|9,99
|133,74
|Adel Kalemcilik
|19,72
|-0,90
|25,61
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,36
|2,16
|65,23
|Afyon Çimento
|4,13
|1,47
|81,28
|Ak Enerji
|2,00
|0,00
|83,49
|Akbank
|5,04
|5,88
|-37,85
|Akçansa
|13,20
|0,92
|36,16
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,58
|1,09
|164,45
|Akfen GMYO
|3,54
|0,00
|-12,59
|Akın Tekstil
|17,37
|7,82
|25,96
|Akiş GMYO
|2,81
|-0,71
|-10,29
|Akmerkez GMYO
|70,40
|10,00
|214,22
|Aksa
|6,99
|-0,43
|-0,19
|Aksa Enerji
|5,78
|-0,86
|52,11
|Aksigorta
|7,35
|0,41
|35,66
|Aksu Enerji
|10,49
|-0,10
|-29,46
|Alarko Carrıer
|116,70
|9,99
|95,39
|Alarko GMYO
|16,46
|0,98
|11,99
|Alarko Holding
|6,03
|3,97
|1,34
|Albaraka Türk
|1,53
|3,38
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,50
|-0,08
|111,79
|Alkim Kağıt
|13,65
|-0,73
|151,86
|Alkim Kimya
|13,52
|-1,46
|117,99
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,71
|9,62
|317,07
|Altınyunus Çeşme
|113,40
|9,99
|1035,14
|Anadolu Cam
|5,92
|0,51
|39,86
|Anadolu Efes
|21,12
|1,64
|-0,74
|Anadolu Grubu Holding
|18,21
|0,11
|3,52
|Anadolu Hayat Emek.
|7,59
|0,40
|24,73
|Anadolu Isuzu
|14,04
|0,65
|15,37
|Anadolu Sigorta
|6,45
|1,90
|55,29
|Anel Elektrik
|5,37
|0,00
|67,54
|Arçelik
|23,14
|-0,34
|11,04
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,22
|-0,13
|Arena Bilgisayar
|36,50
|-2,87
|401,03
|Armada Bilgisayar
|73,30
|-9,95
|347,22
|Arsan Tekstil
|5,96
|-2,13
|66,48
|Artı Yatırım Holding
|7,65
|-9,89
|844,44
|Aselsan
|16,97
|3,73
|62,56
|Ata GMYO
|3,88
|-1,02
|-14,35
|Atakule GMYO
|2,37
|2,60
|23,44
|Atlantis Yatırım Holding
|2,50
|9,65
|150,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,48
|2,07
|53,12
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,95
|2,65
|4,06
|Avrasya GMYO
|2,27
|0,89
|50,33
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,41
|-0,41
|32,42
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.446,30
|0,01
|12,47
|Avrupa Yatırım Holding
|2,89
|-6,17
|87,66
|Ayen Enerji
|5,82
|-1,19
|67,72
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|7,77
|-7,39
|254,79
|Aygaz
|11,25
|0,81
|-7,38
|Bagfaş
|16,08
|0,12
|-4,40
|Bak Ambalaj
|12,60
|-0,79
|72,97
|Balatacılar Balatacılık
|6,32
|9,91
|409,68
|Bantaş Ambalaj
|4,02
|-0,74
|59,52
|Banvit
|25,46
|1,76
|37,10
|Baştaş Başkent Çimento
|6,65
|-0,45
|156,76
|Batı Çimento
|3,80
|-1,81
|14,80
|Batısöke Çimento
|1,74
|1,16
|32,82
|Bayrak Taban Sanayi
|6,80
|0,00
|Bera Holding
|9,08
|-1,30
|135,84
|Berkosan Yalıtım
|6,12
|-5,99
|123,36
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,69
|-1,07
|50,61
|Beyaz Filo
|9,29
|-9,98
|196,82
|Bilici Yatırım
|5,14
|0,00
|79,32
|Bim Mağazalar
|69,00
|0,73
|49,32
|Birko Mensucat
|0,81
|9,46
|161,29
|Birlik Mensucat
|2,62
|-2,24
|129,82
|Bizim Mağazaları
|15,79
|-0,38
|41,36
|Bomonti Elektrik
|8,58
|9,58
|570,31
|Borusan Mannesmann
|13,70
|2,62
|19,65
|Borusan Yat. Paz.
|148,50
|10,00
|147,86
|Bosch Fren Sistemleri
|810,00
|-1,46
|181,47
|Bossa
|10,48
|1,45
|30,02
|Brisa
|11,42
|0,97
|21,76
|Burçelik
|20,56
|-1,53
|253,87
|Burçelik Vana
|57,00
|-3,55
|487,02
|Bursa Çimento
|6,19
|-2,98
|54,62
|Carrefoursa
|23,98
|10,00
|409,13
|Casa Emtia Petrol
|31,86
|9,94
|239,30
|Ceo Event Medya
|4,28
|0,23
|16,87
|Coca Cola İçecek
|45,00
|1,08
|18,86
|Cosmos Yat. Holding
|7,85
|-2,36
|284,80
|Credıtwest Faktorıng
|4,75
|-2,26
|64,93
|Çelebi
|67,85
|0,97
|-31,71
|Çelik Halat
|11,69
|-1,93
|79,85
|Çemaş Döküm
|1,61
|1,26
|28,44
|Çemtaş
|13,60
|-2,16
|67,30
|Çimbeton
|104,50
|10,00
|153,27
|Çimentaş
|34,20
|6,94
|128,00
|Çimsa
|12,45
|0,16
|37,11
|Çuhadaroğlu Metal
|6,00
|0,17
|88,09
|Dagi Giyim
|10,04
|-9,96
|301,60
|Dagi Yatırım Holding
|8,01
|0,75
|254,42
|Dardanel
|16,69
|9,95
|340,37
|Datagate Bilgisayar
|11,46
|3,24
|46,73
|Demısaş Döküm
|6,57
|4,95
|88,79
|Denge Holding
|4,11
|0,24
|200,00
|Deniz GMYO
|3,17
|2,59
|50,65
|Denizli Cam
|7,02
|-0,71
|-15,83
|Derimod
|7,44
|-2,49
|4,20
|Derlüks Deri
|8,19
|-0,12
|102,43
|Desa Deri
|6,16
|-0,32
|35,68
|Despec Bilgisayar
|10,31
|3,31
|143,16
|Deva Holding
|18,81
|-0,63
|110,69
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|8,88
|-5,63
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,88
|5,03
|141,03
|Ditaş Doğan
|31,76
|-2,87
|233,78
|DO-CO
|309,80
|-0,39
|-45,07
|Doğan Burda
|20,00
|5,26
|229,49
|Doğan Holding
|2,35
|1,73
|30,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,48
|-0,80
|50,30
|Doğusan
|3,80
|4,68
|82,69
|Doğuş GMYO
|10,02
|-1,28
|121,19
|Doğuş Otomotiv
|14,99
|1,28
|57,46
|Döktaş Dökümcülük
|33,54
|4,68
|5,99
|Duran Doğan Basım
|18,60
|-0,69
|32,48
|Dyo Boya
|6,77
|1,20
|38,16
|Eczacıbaşı İlaç
|6,74
|0,30
|84,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,18
|0,95
|99,12
|Edip Gayrimenkul
|3,22
|-2,13
|131,65
|Ege Endüstri
|728,30
|0,43
|29,46
|Ege Gübre
|116,10
|-1,78
|135,52
|Ege Profil
|23,82
|9,97
|99,00
|Ege Seramik
|6,36
|-0,78
|72,90
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,09
|-5,22
|240,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,10
|-1,79
|182,05
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,75
|-2,60
|275,00
|Egeplast
|20,48
|9,64
|63,84
|Ekiz Kimya
|10,28
|7,08
|1585,25
|Emek Elektrik
|3,54
|-0,84
|122,64
|Eminiş Ambalaj
|27,44
|9,94
|1705,26
|Emlak Konut GMYO
|1,74
|0,00
|20,19
|Enerjisa Enerji
|8,67
|-0,12
|28,71
|Enka İnşaat
|6,82
|-0,44
|22,18
|Erbosan
|23,82
|0,42
|-4,64
|Ereğli Demir Çelik
|9,25
|1,65
|5,01
|Ersu Gıda
|5,62
|-3,10
|171,50
|Escort Teknoloji
|3,98
|5,01
|186,33
|Etiler Gıda
|3,65
|5,49
|212,61
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,51
|-3,46
|56,51
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,73
|-9,90
|128,68
|Euro Yat. Ort.
|2,21
|-0,90
|96,31
|Euro Yatırım Holding
|2,50
|0,00
|66,67
|Fade Gıda
|6,67
|-0,60
|Fenerbahçe Futbol
|29,96
|-1,83
|107,05
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.155,00
|0,00
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,78
|2,36
|4,60
|F-M İzmit Piston
|125,70
|0,80
|165,40
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,79
|0,55
|66,32
|Ford Otosan
|88,25
|1,03
|33,48
|Formet Çelik Kapı
|4,20
|9,95
|40,00
|Frigo Pak Gıda
|22,96
|9,96
|227,75
|Galatasaray Sportif
|4,94
|-1,00
|143,35
|Garanti Bankası
|7,01
|6,53
|-37,07
|Garanti Faktoring
|11,00
|-1,08
|184,24
|Garanti Yat. Ort.
|2,60
|2,77
|143,45
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,89
|0,23
|182,67
|Gediz Ambalaj
|17,03
|-1,56
|151,92
|Gentaş
|2,86
|0,35
|38,70
|Gersan Elektrik
|7,31
|4,28
|129,15
|Global Men. Değ.
|4,78
|1,27
|154,26
|Global Yat. Holding
|4,33
|1,17
|-11,09
|Good-Year
|5,27
|2,73
|30,12
|Göltaş Çimento
|24,78
|-3,05
|39,29
|Gözde Girişim
|5,58
|5,28
|8,56
|GSD Denizcilik
|4,29
|-0,46
|67,58
|GSD Holding
|2,08
|0,97
|39,60
|Gübre Fabrik.
|28,60
|-0,83
|216,37
|Güler Yat. Holding
|15,51
|1,77
|664,04
|Halk GMYO
|2,34
|-1,27
|100,92
|Hatay Tekstil
|11,77
|-0,59
|74,79
|Hedef Girişim
|4,56
|7,04
|91,09
|Hektaş
|12,65
|1,20
|57,73
|HUB Girişim
|18,19
|-0,11
|93,75
|Hürriyet Gzt.
|2,20
|10,00
|92,98
|ICBC Turkey Bank
|7,38
|0,00
|40,04
|İdealist Danışmanlık
|7,45
|-5,93
|124,40
|İdealist GMYO
|6,50
|6,21
|112,42
|İhlas Ev Aletleri
|2,22
|1,37
|-29,07
|İhlas Gayrimenkul
|1,55
|9,93
|29,17
|İhlas Gazetecilik
|5,97
|9,94
|31,50
|İhlas Holding
|1,11
|3,74
|21,98
|İhlas Yayın Holding
|1,31
|3,97
|57,14
|İndeks Bilgisayar
|15,80
|0,83
|68,45
|Info Yatırım
|11,00
|-3,85
|126,21
|İntema
|25,00
|-1,26
|169,98
|Inveo Yatırım Holding
|24,44
|1,58
|217,82
|İpek Doğal Enerji
|11,65
|-0,34
|50,91
|İskenderun Demir Çelik
|7,14
|0,56
|-8,64
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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