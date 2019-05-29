Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,39 -7,69
İş Fin.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,39
|-7,69
|İş Fin.Kir.
|4,80
|5,03
|-4,57
|Emlak Konut GMYO
|1,08
|1,12
|-3,57
|Anadolu Cam
|2,70
|2,79
|-3,23
|Mavi Giyim
|32,90
|33,84
|-2,78
|Çemtaş
|4,70
|4,83
|-2,69
|İpek Doğal Enerji
|4,53
|4,65
|-2,58
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,94
|0,96
|-2,08
|T. Halk Bankası
|5,20
|5,31
|-2,07
|Koza Madencilik
|6,74
|6,87
|-1,89
|Netaş Telekom.
|5,71
|5,82
|-1,89
|Doğan Holding
|1,04
|1,06
|-1,89
|Albaraka Türk
|1,09
|1,11
|-1,80
|Odaş Elektrik
|1,17
|1,19
|-1,68
|Gübre Fabrik.
|2,36
|2,40
|-1,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,88
|1,91
|-1,57
|Özderici GMYO
|0,66
|0,67
|-1,49
|Çemaş Döküm
|0,68
|0,69
|-1,45
|Afyon Çimento
|3,50
|3,55
|-1,41
|Hektaş
|11,34
|11,50
|-1,39
Kaynak: AA
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