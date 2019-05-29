Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,39 -7,69
İş Fin.

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,39 -7,69
İş Fin.Kir. 4,80 5,03 -4,57
Emlak Konut GMYO 1,08 1,12 -3,57
Anadolu Cam 2,70 2,79 -3,23
Mavi Giyim 32,90 33,84 -2,78
Çemtaş 4,70 4,83 -2,69
İpek Doğal Enerji 4,53 4,65 -2,58
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,94 0,96 -2,08
T. Halk Bankası 5,20 5,31 -2,07
Koza Madencilik 6,74 6,87 -1,89
Netaş Telekom. 5,71 5,82 -1,89
Doğan Holding 1,04 1,06 -1,89
Albaraka Türk 1,09 1,11 -1,80
Odaş Elektrik 1,17 1,19 -1,68
Gübre Fabrik. 2,36 2,40 -1,67
Yapı ve Kredi Bank. 1,88 1,91 -1,57
Özderici GMYO 0,66 0,67 -1,49
Çemaş Döküm 0,68 0,69 -1,45
Afyon Çimento 3,50 3,55 -1,41
Hektaş 11,34 11,50 -1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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