Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 1,86 1,94 -4,12
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 1,86 1,94 -4,12
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 1,25 -2,40
Yataş 4,39 4,49 -2,23
Kardemir (D) 2,27 2,32 -2,16
TAV Havalimanları 23,88 24,36 -1,97
Çemtaş 5,69 5,79 -1,73
Şişe Cam 5,24 5,33 -1,69
Ereğli Demir Çelik< 7,53 7,65 -1,57
Garanti Bankası 7,87 7,99 -1,50
Metro Holding 0,75 0,76 -1,32
Çelebi 65,10 65,90 -1,21
Gözde Girişim 2,53 2,56 -1,17
Net Holding 1,77 1,79 -1,12
İş GMYO 0,99 1,00 -1,00
Sabancı Holding 7,24 7,31 -0,96
Turkcell 12,60 12,72 -0,94
Soda Sanayii 7,47 7,54 -0,93
Tekfen Holding 21,50 21,70 -0,92
İskenderun Demir Çelik 6,15 6,20 -0,81
Koza Madencilik 7,50 7,56 -0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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