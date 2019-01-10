Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 1,86 1,94 -4,12 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 1,25 -2,40 Yataş 4,39 4,49 -2,23 Kardemir (D) 2,27 2,32 -2,16 TAV Havalimanları 23,88 24,36 -1,97 Çemtaş 5,69 5,79 -1,73 Şişe Cam 5,24 5,33 -1,69 Ereğli Demir Çelik< 7,53 7,65 -1,57 Garanti Bankası 7,87 7,99 -1,50 Metro Holding 0,75 0,76 -1,32 Çelebi 65,10 65,90 -1,21 Gözde Girişim 2,53 2,56 -1,17 Net Holding 1,77 1,79 -1,12 İş GMYO 0,99 1,00 -1,00 Sabancı Holding 7,24 7,31 -0,96 Turkcell 12,60 12,72 -0,94 Soda Sanayii 7,47 7,54 -0,93 Tekfen Holding 21,50 21,70 -0,92 İskenderun Demir Çelik 6,15 6,20 -0,81 Koza Madencilik 7,50 7,56 -0,79

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)