Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 1,86 1,94 -4,12
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|1,86
|1,94
|-4,12
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,22
|1,25
|-2,40
|Yataş
|4,39
|4,49
|-2,23
|Kardemir (D)
|2,27
|2,32
|-2,16
|TAV Havalimanları
|23,88
|24,36
|-1,97
|Çemtaş
|5,69
|5,79
|-1,73
|Şişe Cam
|5,24
|5,33
|-1,69
|Ereğli Demir Çelik<
|7,53
|7,65
|-1,57
|Garanti Bankası
|7,87
|7,99
|-1,50
|Metro Holding
|0,75
|0,76
|-1,32
|Çelebi
|65,10
|65,90
|-1,21
|Gözde Girişim
|2,53
|2,56
|-1,17
|Net Holding
|1,77
|1,79
|-1,12
|İş GMYO
|0,99
|1,00
|-1,00
|Sabancı Holding
|7,24
|7,31
|-0,96
|Turkcell
|12,60
|12,72
|-0,94
|Soda Sanayii
|7,47
|7,54
|-0,93
|Tekfen Holding
|21,50
|21,70
|-0,92
|İskenderun Demir Çelik
|6,15
|6,20
|-0,81
|Koza Madencilik
|7,50
|7,56
|-0,79
Kaynak: AA