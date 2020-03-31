Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 991 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 991 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 34.566.000.000 0,64 Koç Holding 33.930.315.909 0,94 Bim Mağazalar 30.390.360.000 7,17 Enka İnşaat 30.100.000.000 0,77 Akbank 29.172.000.000 0,54 Turkcell 27.104.000.000 1,50 ASELSAN 26.881.200.000 1,99 Ereğli Demir Çelik 26.215.000.000 0,87 Türk Telekom 23.590.000.000 2,50 İş Bankası (C) 21.284.858.100 0,36 Tüpraş 18.944.212.480 1,46 İskenderun Demir Çelik 18.357.000.000 1,13 Ford Otosan 16.689.279.600 3,58 Yapı ve Kredi Bank. 15.880.456.414 0,39 Sabancı Holding 15.262.221.404 0,46 Türk Hava Yolları 12.364.800.000 0,30 Vakıflar Bankası 11.375.000.000 0,34 Anadolu Efes 10.225.657.892 0,79 Koza Altın 9.317.750.000 1,62 Arçelik 9.095.301.639 0,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA